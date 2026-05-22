Sul futuro di Arne Slot si propaga l'ombra lunghissima di Jürgen Klopp. Il Liverpool non sta attraversando un buon momento. I reds infatti hanno raccolto solo 1 punto (contro un Chelsea disastrato) nelle ultime tre partite di Premier League e la qualificazione alla Champions League è in forte dubbio. Manchester United prima e Aston Villa poi, questi sono stati i due colpi di grazia alla pessima stagione della squadra allenata da Arne Slot. Il mercato faraonico estivo ha deluso e il club non è riuscito a ripetere la cavalcata solitaria della passata stagione. Anche in Champions League l'eliminazione è stata dolorosa e segnata sin dall'inizio contro un PSG troppo più forte.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 21 FEBBRAIO: Jürgen Klopp durante il 55° Ballo dello Sport alla Festhalle di Francoforte il 21 febbraio 2026 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Thomas Lohnes/Getty Images)

Domenica pomeriggio, alle 17 in punto, andrà in onda Liverpool-Brentford. Un match da brividi per entrambe, considerando che le due inglesi si giocano obiettivi importanti. I reds quinti hanno il fiato sul collo del Bournemouth a 3 punti (nonostante ci sia una speranza in più con la vittoria europea del Villa) e il Brentford nono è alla ricerca di un posto per Europa League o Conference (52 punti, pari col Chelsea ottavo e a -1 dal Brighton settimo). I tifosi chiedono a gran voce la testa del tecnico olandese e se la sua posizione era ampiamente salda fino a poco tempo fa, ora anche la dirigenza sta iniziando a rifletterci.

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I contatti con Jürgen Klopp

Klopp on Salah: “We will realise – I think we know already, we have a sense – we saw greatness. And that’s what he is. He’s an all-time great, he’s an incredible football player, he’s an incredible guy, he is an incredible ambassador for the whole Arabic world, in a difficult… pic.twitter.com/SWLuw8SWP3 — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) May 22, 2026

Secondo quanto riportato dalla testata inglese The SunSport, il Liverpool avrebbe preso nuovicon l'ex allenatore tedesco, impegnato in un ruolo operativo-dirigenziale col gruppo Red Bull. 1 campionato inglese, 2 coppe di Lega, 1 coppa d'Inghilterra, 1 Community Shield, 1 Champions League, 1 supercoppa Europea e 1 coppa del Mondo per club. Un palmares che difficilmente si dimentica dalle parti di Anfield. Tuttavia, questi contatti non chiariscono il perché di queste nuove chiamate.

Inoltre, sempre secondo il giornale inglese, il proprietario dei reds John Henry avrebbe volato su Palma di Maiorca, luogo della residenza attuale di Klopp. Un posto dirigenziale? Semplici consigli sul da farsi con il tecnico olandese? O un inatteso quanto sperato ritorno sulla panchina? In corsa per il post-Slot si fa sempre più spazio l'uomo che potrebbe togliere il posto Champions ai reds: il basco Andoni Iraola.

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