Il Manchester United riparte dal suo Carrick. Dopo una stagione che ha riportato il club in Champions League grazie a uno splendido terzo posto in campionato, la società ha deciso di blindare il tecnico con un rinnovo che rappresenta un chiaro segnale di continuità e ambizione per il futuro. Una scelta fortemente voluta dalla dirigenza, convinta dal lavoro svolto negli ultimi mesi e soprattutto dalla crescita mostrata dalla squadra sotto ogni punto di vista. Il Manchester, infatti, ha chiuso la stagione con una media punti da titolo, numeri che certificano il livello raggiunto dal gruppo e il percorso costruito dall’allenatore.

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Carrick rinnova e fa sognare il suo Manchester United

It's Carrick, you know ❤️



🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract. — Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026

Il rinnovo arriva al termine di un’annata che ha cambiato il volto della squadra.del calcio inglese, il tecnico è riuscito a riportare entusiasmo e solidità all’interno dell’ambiente. Il terzo posto conquistato in Premier League non è stato casuale, ma il frutto di un progetto tecnico cresciuto settimana dopo settimana.

Determinante soprattutto la seconda parte di stagione, durante la quale il Manchester ha mantenuto un rendimento quasi perfetto. La squadra ha trovato equilibrio tattico, continuità nei risultati e una mentalità vincente che mancava da tempo. Anche diversi giocatori, considerati in difficoltà negli ultimi anni, sono tornati protagonisti grazie al lavoro dell’allenatore. Il club ha apprezzato in particolare la gestione dello spogliatoio e la capacità del tecnico di resistere alle pressioni di una piazza sempre molto esigente: "Dal momento in cui sono arrivato qui 20 anni fa, ho sentito la magia del Manchester United. Avere la responsabilità di guidare questo club mi riempie di orgoglio. Negli ultimi cinque mesi, questo gruppo ha dimostrato di poter raggiungere tutti gli standard che pretendiamo qui. Ora è il momento di guardare avanti insieme, con ambizione e un chiaro obiettivo. Il Manchester United e i nostri incredibili tifosi meritano di lottare di nuovo per i trofei più importanti".

Il rinnovo rappresenta adesso la base da cui ripartire per aprire un nuovo ciclo. La società vuole costruire una squadra sempre più competitiva anche in Europa e la qualificazione in Champions League garantirà risorse economiche importanti per il mercato estivo. I tifosi vedono finalmente una direzione chiara dopo anni di incertezza. Il Manchester ha ritrovato identità, risultati e ambizione. E il rinnovo del tecnico conferma la volontà del club di continuare su questa strada, con l’obiettivo di tornare presto a lottare anche per il titolo inglese.

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