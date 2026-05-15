Il Manchester United sembra aver scelto di andare avanti insieme al suo nuovo condottiero: Michael Carrick.

Dopo anni di difficoltà, in cui i Red Devils hanno faticato sotto le guide tecniche di Erik ten Hag prima e Ruben Amorim poi, adesso sembra finalmente esserci una netta inversione di rotta. Secondo The Athletic, il club avrebbe infatti proposto al tecnico inglese un importante rinnovo di contratto fino al 2028, con un'opzione per un anno aggiuntivo.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 01 MARZO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, applaude i tifosi dopo la vittoria della squadra nella partita di Premier League tra Manchester United e Crystal Palace presso l'Old Trafford, il 01 marzo 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

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Manchester United: l'intenzione è di proseguire con Carrick

Il comproprietario Sir Jim Ratcliffe ha preso

decisione dopo una riunione con il comitato esecutivo tenutasi questa settimana. A

desso le due parti dovrebbero solamente trovare un accordo e l'obiettivo è di

prima dell'ultima partita casalinga. Lo United vuole

situazione prima della fine del campionato, così da dare un messaggio forte in vista della prossima annata.

Anche lo staff tecnico di Carrick rimarrà: il suo vice Steve Holland è considerato una figura fondamentale, e i collaboratori Jonathan Woodgate, Jonny Evans e Travis Binnion sono tutti in lizza per il rinnovo. Anche Craig Mawson, promosso da vice ad allenatore dei portieri della prima squadra dopo la partenza di Ruben Amorim, dovrebbe mantenere il suo ruolo. Lo United cercherà inoltre di ampliare lo staff tecnico, con la ricerca di uno specialista per i calci piazzati in cima all'agenda.

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Le parole di Carrick in conferenza venerdì

Michael Carrick aveva parlato del suo rinnovo solo una settimana fa, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sunderland. Queste le sue parole:

"È una società di calcio unica, un club speciale. Sono immensamente orgoglioso di essere tornato e di farne parte. Da tifoso ed ex giocatore, avere la possibilità di rientrare, dare una mano e andare avanti è stato molto importante. Fare un grande passo e tornare in Champions League è una bellissima sensazione, siamo contenti del lavoro svolto finora. Il mio futuro verrà deciso molto presto, lo sapevamo. Non è cambiato nulla, non ci sono grandi stravolgimenti a riguardo"

.

Per capire se il Manchester United di Michael Carrick potrà competere per il titolo in Premier League, dovremo aspettare i prossimi anni. Nel frattempo, la dirigenza dei Red Devils sta provando a blindare il tecnico, l'uomo che è riuscito a restituire ai tifosi la speranza di tornare a competere ai massimi livelli.

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