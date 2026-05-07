Michael Carrick sta vivendo un ottimo momento alla guida del Manchester United. L'inglese, chiamato a sostituire Ruben Amorim, è riuscito a ribaltare completamente la situazione dei Red Devils. Quando ha preso in mano lo United, la squadra era lontanissima dalle posizioni valide per la qualificazione in Champions League. Con la sua determinazione e gli incredibili risultati, il Club si trova attualmente al terzo posto. A due giorni dalla sfida contro il Sunderland, il tecnico ha parlato in conferenza stampa sottolineando alcuni aspetti fondamentali del suo futuro in panchina.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - MAGGIO 03: Michael Carrick, Manager del Manchester United, reagisce durante la partita di Premier League nel match tra Manchester United e Liverpool all' Old Trafford il 03 Maggio, 2026 in Manchester, Inghilterra. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Carrick: sarà confermato in panchina?

Nonostante un ottimo andamento e una qualificazione inoramai certa, il futuro del tecnico inglese è ancora in bilico. Il ritorno nella più importante competizione europea per un Club sicuramente ha rafforzato la sua permanenza,

L'allenatore dello United ha spiegato che in questo momento la priorità resterà chiudere il campionato nei migliore dei modi e mantenere alta la concentrazione del gruppo: "Non è ancora cambiato nulla, ci eravamo promessi di riparlarne al termine della stagione, ora siamo concentrati sul finale di stagione, poi quando ci sarà il momento parleremo del mio futuro, anche perché penso sia tempo di fare chiarezza su quello che succederà. Ci siamo messi in una buona posizione in campionato, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Ci sono dei tempi da rispettare ed è giusto che sia così".

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La crescita esponenziale del Manchester United

Uno degli aspetti cardine del lavoro di Carrick è stato quello di. La vittoria nell'ultima giornata diai danni del, è la conferma della crescita dei suoi uomini. Ihanno trovato continuità specialmente nelle gare casalinghe. L'inglese sa benissimo che la prossima stagione sarà molto diversa e per questo servirà una rosa adatta ad affrontare più competizioni rispetto a quest'anno:

"Le sfide cambiano. I miei ragazzi sono abitutati a giocare più partite di quante ne abbiamo disputate quest'anno. Questa stagione è stata un tantino diversa, senza coppe e con periodi lunghi senza scendere in campo. Abbiamo dovuto adatterci a questa situazione. Ci sarà sicuramente qualcosa da cambiare, bisogna trovare nuove idee e un nuovo equilibrio. Bisogna trovare i giusti rinforzi, così da tornare ai livelli a cui questa società ci ha sempre abituato".

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