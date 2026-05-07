A due giorni dalla partita con il Sunderland, il tecnico ha voluto ribadire la sua posizione riguardante il futuro ai Red Devils.
Carrick vince il derby di Manchester all'esordio: la festa dello United
Michael Carrick sta vivendo un ottimo momento alla guida del Manchester United. L'inglese, chiamato a sostituire Ruben Amorim, è riuscito a ribaltare completamente la situazione dei Red Devils. Quando ha preso in mano lo United, la squadra era lontanissima dalle posizioni valide per la qualificazione in Champions League. Con la sua determinazione e gli incredibili risultati, il Club si trova attualmente al terzo posto. A due giorni dalla sfida contro il Sunderland, il tecnico ha parlato in conferenza stampa sottolineando alcuni aspetti fondamentali del suo futuro in panchina.
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Carrick: sarà confermato in panchina?Nonostante un ottimo andamento e una qualificazione in Champions League oramai certa, il futuro del tecnico inglese è ancora in bilico. Il ritorno nella più importante competizione europea per un Club sicuramente ha rafforzato la sua permanenza, ma la decisione finale non dipende solo da Carrick.
L'allenatore dello United ha spiegato che in questo momento la priorità resterà chiudere il campionato nei migliore dei modi e mantenere alta la concentrazione del gruppo: "Non è ancora cambiato nulla, ci eravamo promessi di riparlarne al termine della stagione, ora siamo concentrati sul finale di stagione, poi quando ci sarà il momento parleremo del mio futuro, anche perché penso sia tempo di fare chiarezza su quello che succederà. Ci siamo messi in una buona posizione in campionato, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Ci sono dei tempi da rispettare ed è giusto che sia così".
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La crescita esponenziale del Manchester UnitedUno degli aspetti cardine del lavoro di Carrick è stato quello di restituire fiducia e serenità al gruppo squadra. La vittoria nell'ultima giornata di Premier League ai danni del Liverpool, è la conferma della crescita dei suoi uomini. I Red Devils hanno trovato continuità specialmente nelle gare casalinghe. L'inglese sa benissimo che la prossima stagione sarà molto diversa e per questo servirà una rosa adatta ad affrontare più competizioni rispetto a quest'anno:
"Le sfide cambiano. I miei ragazzi sono abitutati a giocare più partite di quante ne abbiamo disputate quest'anno. Questa stagione è stata un tantino diversa, senza coppe e con periodi lunghi senza scendere in campo. Abbiamo dovuto adatterci a questa situazione. Ci sarà sicuramente qualcosa da cambiare, bisogna trovare nuove idee e un nuovo equilibrio. Bisogna trovare i giusti rinforzi, così da tornare ai livelli a cui questa società ci ha sempre abituato".
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