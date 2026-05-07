L'Arsenal ha ancora la possibilità di vincere due trofei in questa stagione. La squadra allenata dall'ex centrocampista spagnolo Mikel Arteta, infatti, occupa il primo posto in Premier League a +5 dal Manchester City a poche giornate dalla fine del campionato. Oltre a ciò, i londinesi possono vincere per la prima volta nella loro storia la Champions League visto che, vent'anni dopo la prima volta, hanno staccato il pass per la finale dove se la vedranno col Paris Saint-Germain di Luis Enrique. L'accesso all'atto conclusivo della massima competizione europea da parte dei Gunners, tra l'altro, ha un curioso collegamento con film uscito di recente nelle sale cinematografiche: Il Diavolo Veste Prada 2.

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Londra, Inghilterra - 5 maggio 2026: Declan Rice e Myles Lewis-Skelly dell'Arsenal festeggiano il raggiungimento della finale di Champions League dopo che la loro squadra ha vinto il ritorno della semifinale di Champions League tra Arsenal ed Atletico Madrid all'Arsenal Stadium. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Arsenal in finale di Champions ed Il Diavolo veste Prada: cosa collega i Gunners ed il film

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In questo finale di stagione, la squadra della capitale inglese può veramente sognare in grande essendo ancora in corsa per due titoli che sono tutt'altro che banali. A livello nazionale, il club del Nord di Londra ha la possibilità di tornare a vincere la Premier League dopo bendi attesa e diversi, se non troppi, secondi posti che hanno portato alla creazione di diversi meme. In ambito europeo, invece, martedì sera i Gunners hanno eliminato l'in semifinale di Champions andando, così, all'atto conclusivo della competizione. Si tratta della loro seconda volta in finale della coppa dalle grandi orecchie dopo quella del, anno in cui hanno perso contro ildi

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A seguito di questo traguardo raggiunto, è stato notato un particolare collegamento tra l'Arsenal ed uno dei film che tante persone aspettavano da tempo, vale a dire Il Diavolo Veste Prada 2. Infatti, proprio vent'anni fa, quando la squadra di Londra ha raggiunto la finale di Champions League, nelle sale cinematografiche è uscito il primo film che nel cast vanta di nomi importanti come Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci. Quest'anno, così come nel 2006, ha avuto luogo la stessa cosa: Gunners all'atto conclusivo della massima competizione europea ed Il Diavolo Veste Prada 2. Tra l'altro, la meravigliosa Anne Hathaway, protagonista del lungometraggio, è tifosa dell'Arsenal, per il quale non ha mai nascosto la sua passione sui social o attraverso interviste.

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