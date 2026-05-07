Il futuro di Mikel Arteta e dei Gunners sembra destinato a proseguire insieme. Superata la breve crisi di risultati ad aprile, la squadra londinese si prepara a vivere un finale di stagione potenzialmente storico: con un primato in Premier League a tre giornate dalla fine e una finale di Champions League in arrivo, il sogno double resta vivo nelle menti dei tifosi biancorossi. Se il rush finale dovesse confermare le aspettative, sarebbe il coronamento del grande lavoro svolto del tecnico spagnolo. Un percorso che avrebbe già convinto la dirigenza dell'Arsenal, pronta a prolungare il contratto di Arteta.

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Primi contatti con Arteta

Secondo quanto riportato dal Times, isarebbero intenzionati a prolungare il contratto dinel corso dell'estate. L'accordo dell'ex centrocampista spagnolo col club del nord discadrà a giugno 2027 e, a giudicare anche dal percorso fatto in stagione, la dirigenza non vorrebbe perdere troppo tempo a prolungare il contratto di colui che è riuscito a riportare l'in finale didopo ben 20 anni (in attesa di conoscere anche il verdetto di Budapest).

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal - Ph Getty Images

Sempre secondo la medesima fonte, i contatti tra le due parti sarebbe già stati avviati con dei colloqui preliminari. In vista degli ultimi grandi appuntamenti, dunque, la scelta sembra quella di posticipare la questione fino al termine della stagione così da mantenere alta la concentrazione. Una dinamica che ricorda molto la questione rinnovo tra Hansi Flick e il Barcellona.

Tornando al possibile rinnovo di Arteta, l'aspettativa sarebbe quella di riprendere i colloqui tra l'allenatore e la società al termine della stagione, con la firma del tecnico spagnolo che potrebbe arrivare già in estate.

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Una stagione che può diventare storica

Il percorso fatto dain questi anni è stato spesso oggetto di critiche da parte dei tifosisoprattutto per la mancanza di risultati (solo una FA Cup in cinque anni). Alla sua quinta stagione sulla panchina dell', però, il buon lavoro costruito nel tempo sembra stia finalmente dando i suoi frutti. Sia sul fronte europeo che sul fronte nazionale, infatti, la squadra nordlondinese ha mostrato per lunghi tratti un dominio convincente.

In Premier League, gli uomini di Arteta hanno toccato addirittura il +9 sulla seconda, il Manchester City, salvo poi entrare in una piccola crisi che ha riportato i Citizens a mettere in dubbio il ritorno alla vittoria del campionato dei Gunners (successo che manca dal 2003-04). Tuttavia, sfruttando la battuta d'arresto degli Sky Blues sul campo dell'Everton, i biancorossi si trovano di nuovo in testa in solitaria e a tre giornate dal termine assaporano la vittoria del titolo.

L'ottimo percorso in campionato è andato di pari passo anche con il cammino europeo. Arrivati primi nella League Phase, l'Arsenal ha dimostrato enorme solidità difensiva subendo soltanto quattro reti nella fase campionato della Champions League. Un risultato che ha reso più agevole il percorso nella fase ad eliminazione, sconfiggendo squadre più alla portata come Leverkusen (3-1 totale), Sporting (1-0 totale) e Atletico Madrid (2-1 totale).

I Gunners adesso hanno già il biglietto prenotato per la finale a Budapest, in attesa di giocare non solo un memorabile atto finale di Champions (arrivato dopo 20 anni) ma addirittura conquistare la prima grande gloria europea della sua storia.

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