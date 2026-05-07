Luis Enrique ha costruito una macchina perfetta. Il primo cenno di speranza per il Bayern è stato sicuramente nel riuscire a recuperare 2 gol di svantaggio dal 5 a 2 al 5 a 4. Quel momentum è stato senza nessun dubbio la prima volta, quest anno, che abbiamo visto il PSG in difficolta nella fase finale della Champions League.

Dembelè e compagni sembrano aver sviluppato una maturità tale da riuscire a cambiare marcia più il premio si avvicina. La prestazione di ieri sera è stata totale. Solamente Kane con un colpo da biliardo è riuscito a scardinare la loro difesa al 94 esimo. Il lavoro del tecnico spagnolo è sotto gli occhi di tutti. Adesso l'obiettivo è quello di continuare a scrivere la storia.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 6 MAGGIO: I giocatori del Paris Saint-Germain festeggiano la qualificazione della loro squadra alla finale di UEFA Champions League dopo la partita di ritorno delle semifinali di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern Monaco e Paris Saint-Germain alla Football Arena di Monaco il 6 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

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Bayern-PSG, 1 a 1 che è sufficiente per una squadra da playoff

Guardando queste due squadre a tratti il dubbio su chi tra le due possa essere la più forte è normale che possa venire a tutti. Da un lato abbiamo avuto un Bayern Monaco che ha avuto qualche svista difensiva. Ma ha provato ad attaccare per 180 minuti ininterrottamente con il suo gioco avvolgente.

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Luis Diaz e Olise hanno creato il panico tra andata e ritorno con giocate da fuoriclasse. Unica eccezione per il francese che ieri era poco ispirato. Se è vero che il Bayern punta sul collettivo, così lo è anche per i loro avversari. Che però lo fanno in un modo diametralmente opposto. Ieri l'unico Pallone d'oro in campo, Ousmane Dembelè, esce al minuto 65 dopo qualche scatto mancato.

Il concetto che Luis Enrique vuole portare avanti da anni è molto semplice. Nella sua squadra tutti corrono e tutti difendono. I ruoli sono un aspetto secondario. Bisogna occupare le posizioni con intelligenza.

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Una rivalità iniziata nel 2020, destinata a fare la storia

Questo calcio futuristico è il nuovo che avanza. Se qualcuno vorrà battere questo PSG dovrà adattarsi per trovare delle contromisure. Il PSG riesce a entrare in questo momento così caldo aumentando del doppio i propri giri. Quasi come se prima stesse giocando la regular season NBA e ora siano iniziati i Playoff.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 31 MAGGIO: Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain festeggia dopo che Désiré Doué del Paris Saint-Germain segna il terzo gol della sua squadra durante la finale della UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano alla Munich Football Arena il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Quello che stiamo vedendo da Bayern e PSG non va sottovalutato ne messo in secondo piano. Olise, 24 anni, Kvaratskhelia 25 anni, Dembelè 28 anni, Luis Diaz 29, Douè 20 anni. Se quest'anno ci siamo divertiti questa sfida è pronta a regalarci emozioni ancora per tanto tempo. Due società sane con una metodologia di lavoro che fa invidia a tutto il resto del mondo. Con un unico obiettivo: la vittoria.

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