Una sfida che è pronta a entrare nella storia del calcio nei prossimi anni, ormai sono queste due le squadre da battere se si vuole puntare alla Champions
Festa parigina all'Allianz Arena! Il PSG supera il Bayern Monaco e vola in finale
Luis Enrique ha costruito una macchina perfetta. Il primo cenno di speranza per il Bayern è stato sicuramente nel riuscire a recuperare 2 gol di svantaggio dal 5 a 2 al 5 a 4. Quel momentum è stato senza nessun dubbio la prima volta, quest anno, che abbiamo visto il PSG in difficolta nella fase finale della Champions League.
Dembelè e compagni sembrano aver sviluppato una maturità tale da riuscire a cambiare marcia più il premio si avvicina. La prestazione di ieri sera è stata totale. Solamente Kane con un colpo da biliardo è riuscito a scardinare la loro difesa al 94 esimo. Il lavoro del tecnico spagnolo è sotto gli occhi di tutti. Adesso l'obiettivo è quello di continuare a scrivere la storia.
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Bayern-PSG, 1 a 1 che è sufficiente per una squadra da playoffGuardando queste due squadre a tratti il dubbio su chi tra le due possa essere la più forte è normale che possa venire a tutti. Da un lato abbiamo avuto un Bayern Monaco che ha avuto qualche svista difensiva. Ma ha provato ad attaccare per 180 minuti ininterrottamente con il suo gioco avvolgente.
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Il concetto che Luis Enrique vuole portare avanti da anni è molto semplice. Nella sua squadra tutti corrono e tutti difendono. I ruoli sono un aspetto secondario. Bisogna occupare le posizioni con intelligenza.
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Una rivalità iniziata nel 2020, destinata a fare la storiaQuesto calcio futuristico è il nuovo che avanza. Se qualcuno vorrà battere questo PSG dovrà adattarsi per trovare delle contromisure. Il PSG riesce a entrare in questo momento così caldo aumentando del doppio i propri giri. Quasi come se prima stesse giocando la regular season NBA e ora siano iniziati i Playoff.
Quello che stiamo vedendo da Bayern e PSG non va sottovalutato ne messo in secondo piano. Olise, 24 anni, Kvaratskhelia 25 anni, Dembelè 28 anni, Luis Diaz 29, Douè 20 anni. Se quest'anno ci siamo divertiti questa sfida è pronta a regalarci emozioni ancora per tanto tempo. Due società sane con una metodologia di lavoro che fa invidia a tutto il resto del mondo. Con un unico obiettivo: la vittoria.
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