La cura Michael Carrick ha guarito un Manchester United in difficoltà sotto la guida di Amorim. Da un momentaneo sesto posto, i Red Devils sono passati in men che non si dica al terzo posto della Premier League, arrivando addirittura ad assicurarsi la qualificazione in Champions League con tre giornate d'anticipo. Un cambio di marcia impressionante (10 vittorie e 2 pareggi nelle 14 partite con Carrick in panchina) che un giocatore esperto come Casemiro ha subito percepito, dichiarando che il futuro del Manchester United dovrebbe rimanere saldo nelle mani del tecnico inglese.

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🚨 Casemiro confirms he’s NOT gonna stay at United: “I don't think there's a chance”.



“Go out the big door, I think it was four beautiful, wonderful years and I am eternally grateful not only to the club, but to the fans”, told ESPN. pic.twitter.com/Lgn3jSrMIK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2026

Casemiro elogia Carrick

Intervistato a, il centrocampista brasiliano ha speso parole importanti per, sottolineando come l'ex centrocampista inglese stia meritando la conferma alla guida del Manchester United : "Secondo me, merita pienamente l'incarico allo United, penso che sia una persona che ha già dimostrato di avere ottime qualità per allenare il Manchester United. La scelta non spetta a me, ma al club. Tuttavia, se potessi dare la mia opinione, ovviamente merita (di restare, ndr), e merita la totale fiducia del club. Da quando è arrivato ha fatto un lavoro incredibile e penso che con più tempo abbia tutte le carte in regola per diventare un grande allenatore del Manchester United".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 3 MAGGIO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, abbraccia Casemiro del Manchester United dopo la partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool all'Old Trafford il 3 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Continuando, l'ex Real Madrid si poi soffermato sul grande lavoro fatto dal tecnico inglese nel poco tempo avuto a disposizione: "Sono stato uno dei grandi beneficiari dell'arrivo di Carrick, avendo portato il mio bottino stagionale a nove gol in Premier League sotto la sua guida. È un allenatore che conosce il club, che era un idolo del Man United, che ha giocato molto, ha vinto titoli qui, sa com'è il club e sa cos'è il Manchester United. Quindi, un applauso all'allenatore, anche per il poco tempo a disposizione. Una delle maggiori sorprese per me, è stato proprio il suo arrivo nel bel mezzo di una stagione travagliata. Sono felice per lui, è una persona eccezionale, incredibile, e si merita tutto quello che sta succedendo nella sua carriera".

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Il centrocampista conferma l'addio allo United

Sempre ai microfoni di ESPN Brasile,ha confermato che lascerà il club a fine stagione mandando comunque un grande saluto e augurio ai tifosi: "Non credo ci sia alcuna possibilità che resti, nessuna possibilità. Chiuderò la porta. Penso che siano stati quattro anni bellissimi e meravigliosi e sarò eternamente grato non solo al club, ma anche ai tifosi. Ma penso di dover andarmene in buoni rapporti, devo chiudere in bellezza. Sarò per sempre un tifoso dello United qui in Inghilterra e non posso che ringraziare tutti i tifosi per l'affetto dimostrato".

La scelta del centrocampista brasiliano è ormai definitiva. Casemiro chiuderà per sempre il suo capitolo inglese allo United per aprirne un altro altrove, forse oltreoceano, lì dove le sirene americane iniziano a farsi sempre più insistenti.

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