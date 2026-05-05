Le dichiarazioni di Bartomeu sulla trattativa per l'attuale numero 10 del Real e il commento su temi del passato sulla sua vecchia gestione
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L’ex presidente del Barcellona è tornato a parlare del periodo in cui era ancora alla guida del club. In quel momento un giovane Kylian Mbappé era un astro nascente del calcio, e oggi il Real Madrid se lo gode sperando di tornare presto a vincere la Champions League. Il Barcellona provò ad acquistarlo, ma alla fine dovette ripiegare su altri profili.
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Bartomeu su Mbappè: "Il Monaco ci chiese 180 milioni"La rivelazione dell’ex presidente racconta un retroscena secondo cui i blaugrana tentarono di trattare con il Monaco, che però chiese una cifra esorbitante: “Ci hanno chiesto 180 milioni, erano troppi e lo staff ha deciso di andare su Dembélé. Né lui, né Griezmann né Coutinho hanno raggiunto il livello sperato”, ha detto a Cadena SER.
La gestione del post-Neymar è stata caotica per il club blaugrana. Gli acquisti sono stati tanti, ma i calciatori chiamati a sostituire il brasiliano non si sono mai rivelati al suo livello.
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Il commento su temi del passato e l’analisi del futuroSui casi controversi, Bartomeu ha difeso l’ingaggio di servizi di monitoraggio nel cosiddetto ‘Barçagate’ e ha negato irregolarità nel caso Negreira. “Non abbiamo pagato il vicepresidente degli arbitri, abbiamo pagato rapporti tecnici richiesti dal reparto sportivo”, ha detto. Ha aggiunto che il servizio di relazioni non ha nulla a che vedere con il fatto che il Barcellona avesse arbitraggi migliori o peggiori.
Bartomeu ha poi analizzato la situazione attuale del Barcellona, distinguendo tra rendimento sportivo e gestione istituzionale. “Per il calcio lo vedo bene, con Hansi Flick, la squadra e la crescita dei giovani. Ma se mi chiedi della gestione economica, non è buona”, ha affermato. Ha indicato il 2020 come l’inizio della transizione dell’attuale progetto sportivo e ha indicato come obiettivo quello di “costruire una squadra capace di vincere la Champions, il grande desiderio del barcelonismo”.
La gestione sportiva del Barcellona negli ultimi anni è nettamente migliorata e se i blaugrana riusciranno a vincere la Champions ce lo dirà solo il tempo.
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