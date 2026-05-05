L’ex presidente del Barcellona è tornato a parlare del periodo in cui era ancora alla guida del club. In quel momento un giovane Kylian Mbappé era un astro nascente del calcio, e oggi il Real Madrid se lo gode sperando di tornare presto a vincere la Champions League. Il Barcellona provò ad acquistarlo, ma alla fine dovette ripiegare su altri profili.

MADRID, SPAGNA - 10 APRILE: Kylian Mbappé del Real Madrid osserva durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Girona FC allo stadio Santiago Bernabéu il 10 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

Bartomeu su Mbappè: "Il Monaco ci chiese 180 milioni"

La rivelazione dell’ex presidente raccontacon il Monaco, che però chiese una cifra esorbitante: “, eranoe lo staff ha deciso di andare su Dembélé. Né lui, né Griezmann né Coutinho hanno raggiunto il livello sperato”, ha detto a Cadena SER.

La gestione del post-Neymar è stata caotica per il club blaugrana. Gli acquisti sono stati tanti, ma i calciatori chiamati a sostituire il brasiliano non si sono mai rivelati al suo livello.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Caricamento post Instagram...

Il commento su temi del passato e l’analisi del futuro

Sui casi controversi,’ e ha negato irregolarità nel caso Negreira. “degli arbitri, abbiamo pagato rapporti tecnici richiesti dal reparto sportivo”, ha detto. Ha aggiunto che il servizio di relazioni non hail fatto che il Barcellona avesse

BARCELLONA, SPAGNA - 27 FEBBRAIO: Il presidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu partecipa al funerale di Emilio Sánchez Benito al Tanatori de les Corts il 27 febbraio 2016 a Barcellona, Spagna. (Foto di Miquel Benitez/Getty Images)

Bartomeu ha poi analizzato la situazione attuale del Barcellona, distinguendo tra rendimento sportivo e gestione istituzionale. “Per il calcio lo vedo bene, con Hansi Flick, la squadra e la crescita dei giovani. Ma se mi chiedi della gestione economica, non è buona”, ha affermato. Ha indicato il 2020 come l’inizio della transizione dell’attuale progetto sportivo e ha indicato come obiettivo quello di “costruire una squadra capace di vincere la Champions, il grande desiderio del barcelonismo”.

La gestione sportiva del Barcellona negli ultimi anni è nettamente migliorata e se i blaugrana riusciranno a vincere la Champions ce lo dirà solo il tempo.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365