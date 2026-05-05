Il clima attorno a Kylian Mbappé al Real Madrid è sempre più teso. Quella che doveva essere la stagione della consacrazione del fuoriclasse francese si sta trasformando in un caso mediatico e ambientale, con i tifosi blancos sempre più critici nei suoi confronti e una frattura che, giorno dopo giorno, appare sempre più evidente.

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Cosa sta succedendo: il caso Sardegna e la rabbia dei tifosi del Real verso Mbappé

Tutto nasce negli ultimi giorni, quando Mbappé – fermo per infortunio – è stato avvistato prima in Francia e poi in Italia,, insieme alla compagna. Un viaggio che ha fatto esplodere la polemica: molti tifosi del Real non hanno gradito la scelta, ritenuta poco professionale in un momento delicato della stagione.

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera: sotto un semplice video pubblicato dal club, centinaia di commenti hanno preso di mira il numero 10 francese, accusato di scarso impegno e poca concentrazione sulla squadra.

Le critiche non arrivano solo dai tifosi. Anche media e analisti sottolineano come il suo atteggiamento, unito all’assenza per infortunio, abbia aumentato il malcontento in un Real Madrid già in difficoltà di risultati e senza titoli.

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La questione va oltre il singolo episodio. In Spagna si discute sempre più apertamente dell’impatto reale di Mbappé: l’enorme investimento fatto dal club non avrebbe portato i benefici attesi, né in campo né a livello commerciale. A questo si aggiungono dubbi sulla sua integrazione tattica e sul rapporto con altre stelle come Vinicius: secondo diversi osservatori, il gioco del Real fatica a trovare equilibrio proprio attorno alle individualità.

🚨 Official statement from Kylian Mbappé’s entourage to @AFP:



“Part of the criticisms are based on an overinterpretation of elements related to a recovery period strictly supervised by the club.



“This is NOT corresponding to the reality of the commitment and the work that… pic.twitter.com/rM3yQRHgbD — Madrid Zone (@theMadridZone) May 5, 2026

La risposta ufficiale: “Critiche esagerate”