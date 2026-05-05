Acque sempre più agitate in casa Real Madrid. Questa volta il problema si chiama Kylian Mbappè. L'asso francese negli ultimi giorni era finito al centro delle polemiche a causa dei suoi viaggi nonostante l'infortunio. I blancos domenica saranno impegnati nel Clasico contro il Barcellona e l'atteggiamento del numero 10 in vista del big match del calcio spagnolo non è affatto piaciuto. Ma dalla Francia dicono che dietro questo problema c'è molto altro.

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SAN SEBASTIANO, SPAGNA - 13 SETTEMBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid si infortuna durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Sociedad e Real Madrid CF alla Reale Arena il 13 settembre 2025 a San Sebastián, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Real Madrid-Kylian Mbappé, c'è aria di tensione: il francese sembra non avere rapporti con i compagni

Domenica il Real Madrid scenderà in campo nel Clasico contro ilallo Spotify Camp Nou. Una sfida che potrebbe decidere la Liga in caso di successo dei blaugrana o se la partita dovesse terminare in parità. Vedere i rivali per eccellenza festeggiare la vittoria non è certo il massimo per i tifosi blancos ma in questo momento sembra che la sfida contro i catalani sia in secondo piano.

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Secondo voci provenienti dalla Francia, in casa madrilena si sarebbe creato un clima di grande tensione con il loro giocatore più rappresentativo, ovvero Kylian Mbappé. Dopo i suoi viaggi a Parigi e in Sardegna, nonostante l'infortunio, il numero 10 è stato oggetto di grande critiche da parte della tifoseria del Real Madrid, soprattutto quando in programma c'è il match contro la squadra di Hansi Flick. Ma sembra che la situazione tra l'ex Monaco e il club spagnolo sia molto più delicata di quanto sembri.

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Il classe '98, infatti, pare si sia sempre più isolato nelle ultime settimane: molti dei suoi compagni di squadra credono che goda di privilegi speciali. Si dice che il giocatore "abbia un rapporto stretto solo con i membri francesi della squadra". Anche la condotta del numero 10 non è passata inosservata, e non solo per i viaggi degli ultimi giorni. Si dice infatti che una volta sia arrivato agli allenamenti con ben 40 minuti di ritardo e di sua spontanea volontà.

Le immagini del suo ritorno a Madrid domenica scorsa appena dodici minuti prima dell'inizio della partita della sua squadra contro l'Espanyol non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. All'interno del club, c'è frustrazione per la mancanza di discrezione del giocatore francese e per la sua incapacità di valutare o tenere conto dell'impatto negativo sulla sua immagine. La situazione verrà valutata nei prossimi giorni.

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