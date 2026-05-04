"Nessuno è più grande del Real Madrid". Parlando della tanto discussa vacanza in Sardegna di Mbappé, il tecnico dei blancos ha voluto mettere le cose in chiaro.
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Nonostante il Real Madrid abbia battuto per 2-0 l'Espanyol, in casa Blancos l'aria è frizzantina. La notizia di Kylian Mbappé in vacanza in Sardegna mentre i suoi compagni preparavano la gara di campionato ha fatto il giro del mondo e Arbeloa ha voluto dire la sua circa l'accaduto.
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Arbeloa su Mbappé: "Nessuno è più grande del Real Madrid"La due giorni in Sardegna di Mbappé ha fatto arrabbiare molto tutto l'ambiente intorno al Real Madrid. Il calciatore è accusato di poca dedizione nei confronti del club e dei suoi compagni, visto che ha preferito godersi i suoi giorni di riposo in terra italiana anzicchè stare vicino alla squadra durante la preparazione del match di Liga. Nella conferenza tenuta dopo la vittoria sull'Espanyol, il tecnico dei Blancos, Alvaro Arbeloa, ha voluto affrontare la questione senza troppi giri di parole.
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"Al Real Madrid non si gioca in smoking"Il tecnico si è anche lasciato andare ad uno sfogo circa l'atteggiamento generale che si aspetta dai suoi in campo. "Mi dà fastidio quando vedo che altre squadre corrono più di noi. Il talento da solo non è sufficiente". Al tecnico non piace vedere supponenza in campo: "Questo club non è diventato ciò che è con giocatori in smoking, ma con giocatori che finiscono le partite con la maglia piena di fango, sudore e stanchezza".
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