Nonostante il Real Madrid abbia battuto per 2-0 l'Espanyol, in casa Blancos l'aria è frizzantina. La notizia di Kylian Mbappé in vacanza in Sardegna mentre i suoi compagni preparavano la gara di campionato ha fatto il giro del mondo e Arbeloa ha voluto dire la sua circa l'accaduto.

MADRID, SPAGNA – 17 gennaio 2026: l’allenatore del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, si congratula con Kylian Mbappé dopo il primo gol della squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Levante UD allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

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Arbeloa su Mbappé: "Nessuno è più grande del Real Madrid"

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La due giorni in Sardegna di Mbappé ha fatto arrabbiare molto tutto l'ambiente intorno al Real Madrid., visto che ha preferito godersi i suoi giorni di riposo in terra italiana anzicchè stare vicino alla squadra durante la preparazione del match di Liga . Nella conferenza tenuta dopo la vittoria sull'Espanyol, il tecnico dei Blancos,Per prima cosa il mister ha voluto fare chiarezza su come vengono gestiti gli infortunati: ", che stabilisce quando devono essere presenti a Valdebebas e quando no. Ha poi aggiunto che. Ma il punto più importante è quello successivo, nel quale Arbeloa mette in chiaro la posizione dei calciatori rispetto alla maglia che indossano: ". I giocatori devono capire cosa rappresenta questo club". Certo, la frase non è rivolta direttamente a Mbappé ma è un monito a tutti i calciatori - attaccante francese compreso, quindi - della responsabilità a cui si è chiamati quando si indossa la camiseta blanca.

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"Al Real Madrid non si gioca in smoking"

Il tecnico si è anche lasciato andare ad uno sfogo circa l'atteggiamento generale che si aspetta dai suoi in campo. "Mi dà fastidio quando vedo che altre squadre corrono più di noi.". Al tecnico non piace vedere supponenza in campo: ", ma con giocatori che finiscono le partite con la maglia piena di fango, sudore e stanchezza".

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