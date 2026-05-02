In una stagione già da dimenticare per il Real Madrid va ad aggiungersi ora il caso Kylian Mbappé. Il numero 10 dei blancos è al momento fermo per un infortunio al muscolo semitendinoso della gamba sinistra durante la sfida contro il Betis che, a quanto pare, non dovrebbe però tenerlo fuori dal Clasico del 10 maggio. Tuttavia, la condotta del francese nelle ultime ore ha fatto irritare, e non poco, i tifosi madrileni. Ecco il motivo.

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MADRID, SPAGNA – 17 gennaio 2026: l’allenatore del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, si congratula con Kylian Mbappé dopo il primo gol della squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Levante UD allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Real Madrid, i tifosi sono irritati con Mbappé: lui viaggia con la compagna nonostante l'infortunio

Hoy Mbappe, el cual el Real Madrid sacó un parte médico, se le vio de vacaciones por Italia con su novia.



Mientras sus compañeros están dando la cara en la parte final de la temporada, el jugador que más cobra de la plantilla le importa una mierda. https://t.co/akCTsJ9zET pic.twitter.com/ukpjpOOESH — Kendry. (@Ke3ndry_) May 1, 2026

Kylian Mbappé è finito al centro delle polemiche. Il giocatore più rappresentativo delè da una settimana alle prese con un infortunio alla gamba sinistra a causa del quale non lo si vedrà in campo domani contro l'. C'è comunque una possibilità che possa giocare domenica prossima contro il. Non una partita qualsiasi. Ultimamente, però, sembra che il fuoriclasse francese abbia fatto del suo infortunio un "vantaggio" per riposare. O meglio, per viaggiare.

Il numero 10 dei blancos, infatti, ha suscitato molta rabbia tra i tifosi madrileni a causa dei troppi viaggio fatti negli ultimi giorni con la compagna Ester nonostante il problema alla gamba. Non certo il modo migliore per provare a recuperare in vista del Clasico. Mbappé e la sua compagna, Ester Expósito, sono infatti stati avvistati prima a Parigi e poi a Cagliari, in Sardegna.

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Le immagini della coppia a Parigi e Cagliari sono diventate virali, accompagnate dalle critiche di molti tifosi del Real Madrid che non hanno preso bene questi viaggi rapidi mentre lui si sta riprendendo dall'infortunio. L'attaccante francese, inoltre, è anche oggetto di critiche in Francia in vista dei prossimi Mondiali. Non che non sia considerato un titolare inamovibile ma piuttosto per il fatto che, come Dembélé e Olise, dovrebbe impegnarsi di più.

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