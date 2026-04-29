Vágner Love ripercorre l’esperienza al Monaco nel 2015-16, ricordando il giovane Mbappé come talento precoce e destinato a diventare una stella mondiale.
Preliminari Champions, a 37 anni l'irriconoscibile Vagner Love va ancora in gol
A 41 anni e con una carriera ormai conclusa, l'ex nazionale brasiliano Vágner Love è tornato a parlare dei suoi sette mesi trascorsi al Monaco nella stagione 2015-16. Nonostante la sua lunga militanza decennale al CSKA Mosca e il passaggio al Flamengo, l'attaccante conserva ricordi vividi del periodo vissuto nel Principato, specialmente per aver condiviso lo spogliatoio con un giovanissimo Kylian Mbappé.
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Vágner Love, le parole dell'ex attaccante su Mbappé
Quando Vágner Love è tornato a parlare della sua esperienza nel Principato in un'intervista rilasciata a SPORTY, ha dichiarato: "Non ho giocato io con Mbappé, ma è stato lui a giocare con me", scherzando sul passato. Poi l'ex attaccante ha aggiunto: "Kylian in quella stagione era molto giovane, ma soprattutto molto calmo e composto. Si è sempre comportato bene senza mancare mai di rispetto qualcuno". Love ha anche parlato del soprannome del francese: "Lui era incredibilmente veloce e ricordo che insieme ai miei compagni lo chiamavamo Roadrunner".
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Il brasiliano ripercorre un aneddoto personale vissuto ai tempi del MonacoCon la maglia del Principato ha collezionato 18 presenze tra campionato e coppa, realizzando 4 gol, ma ha lasciato il Principato dopo il ritorno di Falcao: "L'allenatore Leonardo Jardim mi comunicò che doveva giocare Falcao, rientrato dal prestito al Chelsea, così io risposi di voler rescindere il contratto e iniziare una nuova esperienza altrove". Da quel momento Love ha proseguito la carriera tra Turchia, Brasile, Kazakistan e Danimarca, fino al ritiro dopo le ultime esperienze nel suo Paese natale".
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