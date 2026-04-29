A 41 anni e con una carriera ormai conclusa, l'ex nazionale brasiliano Vágner Love è tornato a parlare dei suoi sette mesi trascorsi al Monaco nella stagione 2015-16. Nonostante la sua lunga militanza decennale al CSKA Mosca e il passaggio al Flamengo, l'attaccante conserva ricordi vividi del periodo vissuto nel Principato, specialmente per aver condiviso lo spogliatoio con un giovanissimo Kylian Mbappé.

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Nel corso di quel campionato, l'attuale stella delaveva soltanto diciassette anni, ma Love aveva già intravisto in lui un potenziale importante, un talento cristallino poi diventato certezza assoluta grazie alla sua carriera trache potrà crescere ancora, considerando i suoi 27 anni.

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Vágner Love, le parole dell'ex attaccante su Mbappé

SAO PAULO, BRAZIL - OCTOBER 25: Vagner Love del Corinthians festeggia dopo aver segnato il primo gol durante la partita tra Corinthians e Flamengo valida per la Serie A brasiliana 2015, disputata all'Arena Corinthians il 25 ottobre 2015 a San Paolo, in Brasile. (Photo by Friedemann Vogel/Getty Images)

Quando Vágner Love è tornato a parlare della sua esperienza nel Principato in un'intervista rilasciata a SPORTY, ha dichiarato: "Non ho giocato io con Mbappé, ma è stato lui a giocare con me", scherzando sul passato. Poi l'ex attaccante ha aggiunto: "Kylian in quella stagione era molto giovane, ma soprattutto molto calmo e composto. Si è sempre comportato bene senza mancare mai di rispetto qualcuno". Love ha anche parlato del soprannome del francese: "Lui era incredibilmente veloce e ricordo che insieme ai miei compagni lo chiamavamo Roadrunner".

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Il brasiliano ripercorre un aneddoto personale vissuto ai tempi del Monaco

Con la maglia del Principato ha collezionatotra campionato e coppa, realizzando, ma ha lasciato il Principato dopo il ritorno di: "L'allenatore Leonardo Jardim mi comunicò che, così ioe iniziare una nuova esperienza altrove". Da quel momento Love ha proseguito la carriera tra Turchia, Brasile, Kazakistan e Danimarca, fino al ritiro dopo le ultime esperienze nel suo Paese natale".

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