L'ultima giornata di Liga non è stata quella decisiva per assegnare il titolo al Barcellona. I blaugrana si sono imposti per 2 a 1 sull'Osasuna grazie ai gol di Lewandowski e di Torres, decisivo come sempre anche dalla panchina. Tutto era già pronto per la festa dopo vittoria di sabato, il Real però ha deciso di rimandare la festa almeno per altri 7 giorni con un Vinicius Jr in stato di grazia.

BARCELLONA, SPAGNA - 3 MAGGIO: Vinicius Junior del Real Madrid segna il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Madrid CF all’RCDE Stadium il 3 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

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Vinicius sigla una doppietta da fuoricategoria e rimanda tutto

L’esterno brasiliano è uno dei personaggi più criticati del calcio europeo, anche per il personaggio che si è costruito nel tempo. Le polemiche, spesso, sono degenerate in comportamenti ingiustificabili anche da parte di avversari e tifoserie. Gli episodi al limite ormai sono quasi settimanali e l’ala brasiliana non smette mai di far parlare di sé. Vinicius Jr, forse, ha bisogno anche di questo fuoco mediatico per esprimersi al meglio sul campo. Di certo, chi sceglie di indossare la maglia numero 7 del Real Madrid non dà l’idea di essere un timido.

Nell’ultima giornata di Liga, la sua doppietta ha avuto un doppio valore: confermare il suo status e rinviare la festa degli acerrimi rivali. Da quando Lamine Yamal ha preso la 10 del Barcellona, anche questo un numero che porta con sé una certa pressione, il numero di vittorie dei blancos è inferiore a quello degli storici rivali. Eppure, in questo weekend, Vinicius ha firmato due gol da fuoriclasse puro, dimostrando ancora una volta il suo valore anche sul piano europeo.

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Il punto sulla Liga, il Barcellona può festeggiare vincendo il Clasico

Il Barcellona è ormai a un passo dal titolo: i blaugrana sono a 88 punti, il Real Madrid a 77, e mancano solo quattro partite alla fine del campionato. Alla squadra di Flick basta vincerne una, oppure anche raccogliere tre pareggi, per mettere le mani sulla Liga. Il Real ha perso troppi punti per strada e ha lasciato sfuggire la possibilità di restare agganciato fino in fondo. Per i blancos è un vero peccato, soprattutto perché il prossimo impegno è il Clasico, una sfida che avrebbe meritato un contesto molto più equilibrato. Per il Real, ora, l’unico obiettivo sarà evitare la sconfitta e non vedere il Barcellona festeggiare proprio contro di loro.

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