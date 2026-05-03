Iago Aspas è uno di quei giocatori comunemente definiti come "di culto". È una categoria particolare di calciatori. Individui con grandissime storie a livello locale e poco riconosciuti sul piano internazionale. Persone che hanno sfiorato grandi traguardi nella loro vita e che hanno assaporato l'Europa in qualche momento, ma per la maggior parte del tempo hanno riempito i tabellini della metà classifica (spagnola). Il Celta Vigo ha vinto per 3-1 contro l'Elche e ha fatto un grande passo verso la seconda qualificazione europea consecutiva.

VIGO, SPAGNA - 03 MAGGIO: Iago Aspas del RC Celta de Vigo spara in porta e segna il secondo goal della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra RC Celta de Vigo ed Elche CF all'Estadio Abanca-Balaidos il 03 maggio 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Tra i marcatori ci sono Hugo Alvarez, il bomber Borja Iglesias e poi l'eterno Iago Aspas. Il 38enne non vuole saperne di abbassare il proprio livello, dato che anche in questa stagione ha segnato 8 reti e fornito 6 assist. In Galizia, a Vigo, ci sarà una statua ad omaggiare una vera e propria leggenda del club. 17 stagioni con i celtici e doppia cifra raggiunta ogni anno ad eccezione di pochissime annate (o troppo giovane o troppo anziano) dove comunque si è fermato a 8/9 reti. In Liga non esiste nessuno come Iago Aspas.

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Iago Aspas è uno dei migliori giocatori dell'ultimo decennio in Spagna

🚨 Iago Aspas (Celta Vigo legend) will get a statue of him outside of the Balaidos Stadium.



Vigo's mayor has publicly stated Iago Aspas has given the green light for the construction of it.



The mayor also said a contest for the best idea will take place and the winner of the… pic.twitter.com/Z87y9mOo5B — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 30, 2026

La punta spagnola (in rete anche ai Mondiali russi del 2018) continua a rompere record su record. Dal suo debutto in Liga nella stagione 2012-13 (prima aveva disputato solo stagioni in Segunda Division con il Celta), Iago Aspas ha segnato 171 reti diventando il giocatore spagnolo con il maggior numero di gol in questo lasso di tempo.

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Titolare per la prima volta dal 12 gennaio, i calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita: "Avevamo bisogno di vincere dopo due risultati pessimi. Non è questione di punti ma di vincere davanti ai nostri tifosi, come spesso non è accaduto quest'anno. Vogliamo finire il più in alto possibile in classifica. L'Europa è il nostro obiettivo, che sia Europa League, Champions o Conference non mi interessa, basta partecipare in una competizione continentale. Oggi sono molto felice di aver vinto e soprattutto averlo fatto in casa".

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