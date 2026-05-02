Il Celta Vigo ha vissuto una stagione strana, altalenante. In Liga è ancora in gioco per un posto in Europa (sia EL che Conference League) e nella competizione europea ha avuto la peggio nei quarti di finale contro il Friburgo. Il giovane tecnico Claudio Giraldez ha creato un piccolo capolavoro con una squadra che, recentemente, solo nel 2015-16 aveva raggiunto il sesto posto e l'anno dopo aveva conquistato le semifinali di Europa League. Due anni di fila giocando competizioni continentali avrebbe sicuramente un certo peso nel giudizio del 38enne.

VIGO, SPAGNA - 16 APRILE: Vista generale all'interno dello stadio dei tifosi del Celta durante la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Real Club Celta e SC Freiburg allo stadio Balaidos il 16 aprile 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Diogo Cardoso/Getty Images)

Tuttavia, nelle ultime settimane qualcosa sembra essersi rotto. Aldilà del progetto sulla statua di Iago Aspas, la squadra galiziana proviene da 5 sconfitte consecutive (6 nelle ultime 10, con 2 vittorie e 2 pareggi). In queste 5 c'è l'eliminazione dall'Europa League nel doppio confronto con i tedeschi e poi ci sono le debacle contro Oviedo, Barcellona e Villareal. La squadra spagnola, impegnata alle 14 di domani contro l'Elche, dovrà evitare di portare 0 punti in dote, per non peggiorare il pessimo score casalingo.

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Il pessimo rendimento del Celta Vigo in casa

La squadra galiziana ha nello stadio Balaidos il proprio punto debole. Sembra strano a dirsi, ma il Celta Vigo proprio non riesce ad avere un vantaggio fra le mura amiche. Le reti di Borja Iglesias, i tocchi di Hugo Sotelo e le parate di Ionut Radu scarseggiano quando i celtici giocano in casa. I ragazzi di Claudio Giraldez hanno conquistato solo, trionfando come squadra col peggior record casalingo in Liga.

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Anche Oviedo, Siviglia e Levante (le tre in zona rossa) hanno uno score migliore dei galiziani nel proprio impianto sportivo. L'ultima vittoria (delle sole 4 raggiunte contro Athletic, Valencia, Rayo e Maiorca) risale addirittura al 22 febbraio. Il contrappasso a questa pessima forma casalinga si trova nella splendida stagione in trasferta, dove gli azzurri hanno raccolto 27 punti. Solo Barcellona (34) e Real Madrid (31) hanno fatto meglio.

🚨 Iago Aspas (Celta Vigo legend) will get a statue of him outside of the Balaidos Stadium.



Vigo's mayor has publicly stated Iago Aspas has given the green light for the construction of it.



The mayor also said a contest for the best idea will take place and the winner of the… pic.twitter.com/Z87y9mOo5B — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 30, 2026

Il Celta Vigo domani giocherà in casa e poi dovrà ancora sfidare Levante e Siviglia al Balaidos. La sfida non sembra impossibile considerando che 2 su 3 sono in zona retrocessione e l'Elche naviga a vista. Eppure, con questo record negativo, tutto si rimette in dubbio.

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