La 33^giornata si è conclusa con la sfida che ha visto contrapposte Espanyol e Levante. La partita è terminata 0-0. Si è trattato dell'unico pareggio a reti bianche della giornata del campionato spagnolo. Ed è qui che viene il bello. Ne LaLiga è molto raro vedere una partita finire senza reti. Può sembrare strano, eppure è così, dato che quello di domenica sera è stato solamente il 14° 0-0 della stagione. Ma una statistica dice ancora di più.

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SIVIGLIA, SPAGNA - 24 APRILE: Hector Bellerin del Real Betis segna il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompié e Real Madrid CF allo stadio La Cartuja il 24 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

LaLiga, il posto giusto per segnare gol: nessuno come il campionato spagnolo ha meno partite finite senza reti

Tres golazos para la memoria. 🚀



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Lo 0-0 con cui è terminato l'incontro tra, che ha chiuso il 33°turno de LaLiga , è stato un risultato quasi insolito nel campionato spagnolo. Quella del RCDE Stadium è stata solamente la 14^volta che una partita è finita senza reti, questo perché una recente statistica ha evidenziato che in Spagna le squadre riescono a trovare la via della rete, o almeno una delle due. E non solo in questa stagione ma in addirittura un secolo di storia.

Secondo l'analisi del quotidiano Marca, infatti, delle 330 partite giocate, come accennato, solo 14 sono terminare 0-0, ovvero il 4,24%. Nemmeno i tifosi più esperti avevano mai visto una percentuale così bassa. Anzi, una percentuale così alta non si registrava dalla lontana stagione 1957-58. Un segno che il campionato spagnolo regala partite tutte da vivere.

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Come riportato dal quotidiano spagnolo, le squadre segnano in media in tre partite su quattro, non riuscendo a trovare la rete solo nel 23,8% degli incontri. Questa percentuale, nonostante sia lontana dai livelli registrati nei primi anni della competizione, è tra le più alte di questo secolo. Per trovare il dato "peggiore" bisogna risalire alla stagione 2000-01, quando gli 0-0 furono 19. Finora in questa stagione, le squadre hanno segnato 503 volte su un massimo di 660.

Tuttavia, nei cinque principali campionati europei, è la Bundesliga ad essere in in testa in questa stagione con una media del 78,1% di squadre a segno, seguita proprio da LaLiga con il 76,2%. A completare il podio è la Premier League con il 73,7%, davanti alla Ligue 1 (71,1%) e, molto staccata, la Serie A che chiude la classifica con il 68,1%.

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