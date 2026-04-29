Una storica statistica ha rivelato che più di tre quarti delle squadre spagnole segnano almeno un gol in ogni giornata di campionato

Mattia Celio
Gol pazzesco in Liga MX Femminile di Lizbeth Ovalle (Fonte Video Account X Fox Sports - niran)

Gol da Premio Puskas nella Liga MX Femminile, ecco lo "scorpione" di Ovalle

La 33^giornata si è conclusa con la sfida che ha visto contrapposte Espanyol e Levante. La partita è terminata 0-0. Si è trattato dell'unico pareggio a reti bianche della giornata del campionato spagnolo. Ed è qui che viene il bello. Ne LaLiga è molto raro vedere una partita finire senza reti. Può sembrare strano, eppure è così, dato che quello di domenica sera è stato solamente il 14° 0-0 della stagione. Ma una statistica dice ancora di più.

LaLiga

PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
SIVIGLIA, SPAGNA - 24 APRILE: Hector Bellerin del Real Betis segna il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompié e Real Madrid CF allo stadio La Cartuja il 24 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

LaLiga, il posto giusto per segnare gol: nessuno come il campionato spagnolo ha meno partite finite senza reti

Lo 0-0 con cui è terminato l'incontro tra Espanyol-Levante, che ha chiuso il 33°turno de LaLiga, è stato un risultato quasi insolito nel campionato spagnolo. Quella del RCDE Stadium è stata solamente la 14^volta che una partita è finita senza reti, questo perché una recente statistica ha evidenziato che in Spagna le squadre riescono a trovare la via della rete, o almeno una delle due. E non solo in questa stagione ma in addirittura un secolo di storia.

Secondo l'analisi del quotidiano Marca, infatti, delle 330 partite giocate, come accennato, solo 14 sono terminare 0-0, ovvero il 4,24%. Nemmeno i tifosi più esperti avevano mai visto una percentuale così bassa. Anzi, una percentuale così alta non si registrava dalla lontana stagione 1957-58. Un segno che il campionato spagnolo regala partite tutte da vivere.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Streaming gratis
Live Streaming

Come riportato dal quotidiano spagnolo, le squadre segnano in media in tre partite su quattro, non riuscendo a trovare la rete solo nel 23,8% degli incontri. Questa percentuale, nonostante sia lontana dai livelli registrati nei primi anni della competizione, è tra le più alte di questo secolo. Per trovare il dato "peggiore" bisogna risalire alla stagione 2000-01, quando gli 0-0 furono 19. Finora in questa stagione, le squadre hanno segnato 503 volte su un massimo di 660.

Tuttavia, nei cinque principali campionati europei, è la Bundesliga ad essere in in testa in questa stagione con una media del 78,1% di squadre a segno, seguita proprio da LaLiga con il 76,2%. A completare il podio è la Premier League con il 73,7%, davanti alla Ligue 1 (71,1%) e, molto staccata, la Serie A che chiude la classifica con il 68,1%.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti