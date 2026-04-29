Nell'attuale rosa della Real Sociedad, squadra che milita nella Liga Spagnola, troviamo anche Orri Oskarsson. Il giocatore, infatti, ricopre il ruolo di attaccante e veste la maglia dei baschi dalla scorsa stagione, quindi sta disputando la sua seconda annata in Spagna. Per acquistarlo dal Copenaghen, il club biancazzurro ha speso 20 milioni di euro. In poco tempo, l'islandese ha conquistato un posto tra i giocatori più importante della squadra diventando anche beniamino dei tifosi, i quali gli hanno dedicato anche un coro sulle note di una celebre canzone di Bad Bunny. In questa stagione, nonostante un minutaggio non altissimo, ha comunque dimostrato le sue qualità arrivando ad ottenere delle ottime statistiche.

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San Sebastian, Spagna - 11 aprile 2026: Orri Oskarsson della Real Sociedad esulta dopo aver segnato il terzo gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports tra Real Sociedad e Deportivo Alavés alla Reale Arena. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Le statistiche di Oskarsson in questa stagione con la Real Sociedad

Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che, in questa stagione, Oskarsson ha avuto a che fare con diversi infortuni che hanno condizionato il suo numero di presenze. Nonostante ciò, però, l'islandese ha comunque deglia livello realizzativo. Fino ad ora, ha segnatogol, di cui sei in campionato ed uno solo in, quello ai quarti di finale contro il. Col numero di reti in Liga risulta essere ildella sua squadra dietro a(14) e(8) nonché a pari merito con. A differenze di questi due, però, Oskarsson ha giocato soltantoin campionato ed è il sesto della squadra basca tra quelli che hanno giocato meno.

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Il poco minutaggio ed il numero di gol realizzati, però, gli conferiscono un'ottima media gol a partita. L'attaccante nato nel 2004, tra l'altro, è tra nella classifica dei migliori 40 marcatori della Liga di quest'anno grazie ad una media di una rete ogni 90 minuti di gioco. Davanti a lui c'è soltanto Cristian Stuani, il quale vanta di una media di un gol ogni 86 minuti. In questa classifica, sono presenti anche calciatori molto importanti come Mbappé, Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal, Gerard Moreno e Ferran Torres i quali, però, si trovano in posizioni più basse rispetto ad Oskarsson e Stuani.

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