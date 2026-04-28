Il momento del Siviglia è tra i più delicati degli ultimi anni. La situazione in Liga non è delle più rosee: la squadra spagnola attualmente si trova al 18esimo posto. Attualmente il club guidato da Luis Garcia retrocederebbe in Segunda Division. A sole cinque giornate dal termine del campionato, l'eventuale esito finale non avrebbe ripercussioni solo sportive, ma anche economiche per molte altre squadre del campionato spagnolo.

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SEVILLE, SPAGNA - APRILE 11: Akor Adams e Isaac Romero del Sevilla FC festeggiano la vittoria con i tifosi durante LaLiga EA Sports nel match tra Sevilla FC eAtletico de Madrid all' Estadio Ramon Sanchez Pizjuan l'11 Aprile 2026 a Seville, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

La situazione pericolosa del Siviglia

Ilha subito. Un rendimento che lo ha fatto precipitare in piena zona retrocessione.

La posizione attuale lo rende uno dei club con maggiore "peso economico e sociale" tra quelli coinvolti nella lotta salvezza. I los nervionenses come "status" si trovano solo dietro a squadre del calibro come Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad e Real Betis. Questo elemento incide direttamente sulla distribuzione dei diritti Tv. La sua eventuale retrocessione sancirebbe un evento storico con forte ripercussioni sul sistema economico della Liga.

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Cosa cambierebbe se la squadra dovesse retrocedere?

Il meccanismo di distribuzione dei diritti televisivi il Spagna, approvato da tutte le società. Questo sistema. Il restante. Una parte dipende dal numero di abbonamenti, incassi e visibilità, mentre l'altra parte è legato alla posizione in classifica.

In questo contesto, la retrocessione del Siviglia avrebbe un effetto immediato sugli introiti degli altri Club. Squadre come Real Sociedad, Villareal e Real Betis otterrebbero circa 2 milioni in più. L'Atletico Madrid arriverebbe a guadagnare quasi 4 milioni in più, mentre Real Madrid e Barcellona non subirebbero variazioni grazie al tetto massimo dei loro introiti.

Anche le altre società del campionato spagnolo avranno un incremento di quasi 2 milioni a testa, qualora il Siviglia dovesse retrocedere.

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