La difficile situazione del club spagnolo potrebbe modificare in modo significativo la distribuzione dei diritti televisivi.
I tifosi del Siviglia canzonano il Betis: "Quando arrivano i derby, scivolate sempre sul più bello..."
Il momento del Siviglia è tra i più delicati degli ultimi anni. La situazione in Liga non è delle più rosee: la squadra spagnola attualmente si trova al 18esimo posto. Attualmente il club guidato da Luis Garcia retrocederebbe in Segunda Division. A sole cinque giornate dal termine del campionato, l'eventuale esito finale non avrebbe ripercussioni solo sportive, ma anche economiche per molte altre squadre del campionato spagnolo.
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La situazione pericolosa del SivigliaIl Siviglia ha subito cinque sconfitte nelle ultime sei partite di campionato. Un rendimento che lo ha fatto precipitare in piena zona retrocessione. Questa situazione è particolarmente significativa perché rappresenterebbe una novità assoluta per il calcio spagnolo.
La posizione attuale lo rende uno dei club con maggiore "peso economico e sociale" tra quelli coinvolti nella lotta salvezza. I los nervionenses come "status" si trovano solo dietro a squadre del calibro come Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad e Real Betis. Questo elemento incide direttamente sulla distribuzione dei diritti Tv. La sua eventuale retrocessione sancirebbe un evento storico con forte ripercussioni sul sistema economico della Liga.
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Cosa cambierebbe se la squadra dovesse retrocedere?Il meccanismo di distribuzione dei diritti televisivi il Spagna è regolato dal decreto- ley 5/2015, approvato da tutte le società. Questo sistema prevede che il 50% delle entrate vengano suddivise in parti uguali tra i Club. Il restante 50% invece è diviso tra i criteri legati all'impatto sociale e ai risultati sportivi. Una parte dipende dal numero di abbonamenti, incassi e visibilità, mentre l'altra parte è legato alla posizione in classifica.
In questo contesto, la retrocessione del Siviglia avrebbe un effetto immediato sugli introiti degli altri Club. Squadre come Real Sociedad, Villareal e Real Betis otterrebbero circa 2 milioni in più. L'Atletico Madrid arriverebbe a guadagnare quasi 4 milioni in più, mentre Real Madrid e Barcellona non subirebbero variazioni grazie al tetto massimo dei loro introiti.
Anche le altre società del campionato spagnolo avranno un incremento di quasi 2 milioni a testa, qualora il Siviglia dovesse retrocedere.
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