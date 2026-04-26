Il Real Madrid si trova al centro di numerose polemiche in questi giorni. Il pareggio per 1-1 contro il Real Betis ha scoperchiato un vaso di pandora, sigillato con metodi di fortuna durante questa stagione. Si va dalle ormai abitudinarie critiche al tecnico ad interim Alvaro Arbeloa, ai fischi per i calciatori, passando per mosse politiche di Florentino Perez e concludendo con le sempiterne polemiche arbitrali. Proprio la sfida terminata in pareggio, facendo scivolare il Real Madrid a -11 dal Barça e quindi abbandonando il sogno della remuntada, ha sollevato parecchie critiche sull'arbitraggio di Cesar Soto Grado. I toni si sono accesi a tal punto da far prendere una posizione netta all'AESAF contro i club spagnoli, in particolar modo contro i blancos.

SIVIGLIA, SPAGNA - 24 APRILE: L'arbitro Soto Grado mostra un cartellino giallo a Sofyan Amrabat del Real Betis durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompié e Real Madrid CF allo stadio La Cartuja il 24 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Il comunicato dell'AESAF

L'AESAF è il sindacato degli arbitri spagnoli. L'organizzazione non ha accolto bene le parole del tecnico ad interim madrileno Alvaro Arbeloa, che si è espresso così sull'arbitraggio di venerdì sera: "Bisogna capire di calcio, ma chi prende le decisioni non ne capisce. Ci troviamo di fronte all'ennesima delusione". L'allenatore del Real Madrid infatti si riferiva agli episodi relativi alla rete di Hector Bellerin e ad un rigore non concesso ai blancos.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

L'associazione non ha accolto questa ultima provocazione di Arbeloa tanto da rilasciare una dichiarazione forte nei confronti del mondo calcistico professionistico spagnolo: "AESAF condanna con assoluta fermezza qualunque messaggio che inciti a molestie, attacchi di gruppo o una mentalità dell'addossare tutte le colpe all'arbitro. Varcare questa linea non è un'opinione, è alimentare un clima ostile che pone a rischio la sicurezza e la dignità del collettivo arbitrale. Il rispetto per l'arbitro è il rispetto per il calcio". Inoltre si sottolinea come l'AESAF si riservi sempre la possibilità di prendere provvedimenti legali nei confronti di chi non riesce a rispettare la figura dell'arbitro.

AESAF condena con absoluta firmeza cualquier mensaje que incite al acoso, al señalamiento colectivo o a ir “todos a por el árbitro”.



Cruzar esa línea no es opinión: es alimentar un clima de hostilidad que pone en riesgo la seguridad y la dignidad del colectivo arbitral. pic.twitter.com/O0q6Xl6wjl — AESAF (@AESAFoficial) April 25, 2026

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo afferma come questo comunicato sia stato diffuso anche per via di alcuni commenti emersi nella trasmissione El Chiringuito, dove un commentatore incitava esplicitamente alla violenza contro l'arbitro.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365