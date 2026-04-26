In un Real Madrid che fa sempre più fatica a produrre azioni da gol e risultati, l'assenza di Dani Ceballos balza all'occhio. Venerdì la squadra dei blancos ha giocato contro il Real Betis, in un match terminato con un deludente 1-1 per i madridisti. Al gol iniziale di Vinicius JR ha risposto il canterano blaugrana Hector Bellerin nei minuti finali. Per il Real Madrid si tratta di dover dire addio alla rincorsa per acchiappare il Barcellona capolista, ormai distante 11 punti. Per i biancoverdi invece si consolida ancora di più la quinta posizione, valida per l'accesso all'Europa League.

MADRID, SPAGNA - 21 APRILE: Dani Ceballos e Daniel Carvajal del Real Madrid in panchina prima della partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Deportivo Alavés allo stadio Santiago Bernabéu il 21 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

A fare rumore, oltre alle questioni extra-campo dirigenziali e ai rumors sul toto allenatori, è stata l'esclusione di Dani Ceballos da un match così significativo per lui. Cresciuto nelle giovanili del Betis Siviglia e primo club a farlo esordire nel calcio professionistico, il centrocampista non ha avuto spazio nemmeno fra i convocati secondo le direttive di un ormai condannato Alvaro Arbeloa.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

L'assenza rumorosa di Dani Ceballos

🚨 JUST IN: Dani Ceballos has left out of the squad vs Real Betis by technical decision.



No minutes since returning from injury (4 straight games on the bench), he is now completely out of Arbeloa’s plans. @marca pic.twitter.com/qZSl6rO4wz — Madrid Zone (@theMadridZone) April 24, 2026

Il giocatore spagnolo non è mai stato uno dei titolari assoluti dei blancos. Acquistato dopo un europeo U21 da MVP nel 2017, il centrocampista non ha mai espresso al massimo il suo potenziale. In mezzo c'è stato spazio pure per un prestito biennale all'Arsenal sotto la sapiente guida del connazionale Mikel Arteta. Tornato nel 2021 a Madrid, Dani Ceballos ha conquistato la fiducia di Carlo Ancelotti come riserva di lusso. Con Xabi Alonso non c'è stato mai nessun problema, nonostante accenni di partenze in estate.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Tuttavia, con Alvaro Arbeloa non è mai scattato il feeling. 4 presenze e nessuna titolarità dal 23 novembre, in una sfida contro l'Elche. Così, si è arrivati alla vera e propria assenza del giocatore dai convocati, superato dai canterani Jorge Cestero e Manuel Angel e nonostante l'indisponibilità di Tchouameni. El Periodico Mediterraneo riporta la news di un possibile dibattito acceso all'inizio della settimana passata, a proposito di una esclusione definitiva dalla rosa per il centrocampista ex Betis. Il quotidiano As tuttavia rivela che la scelta deriverebbe da una mera questione tattica, nonostante un rapporto in deterioramento per il poco minutaggio concesso a Dani Ceballos. Sull'assenza dell'ex gunner, il tecnico del Real Madrid ha sviato così in conferenza stampa: "Porto sempre con me i giocatori che ritengo più adatti".

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365