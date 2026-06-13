L'esperto arbitro inglese Michael Oliver era stato scelto dalla FIFA per arbitrare la partita del girone E tra Costa D'Avorio ed Ecuador in programma lunedì 15 giugno alle 1:00 (orario italiano), ma un infortunio lo ha costretto al forfait rimandando il suo esordio in questo Mondiale. Già nel 2022 arbitrò una partita della Coppa del Mondo, quella tra Brasile e Croazia valida per i quarti di finale, finendo al centro delle polemiche per non aver espulso Danilo Luiz Da Silva dopo un pericoloso intervento ai danni di Juranovic.

In Italia l'arbitro inglese è ricordato per il rosso a Gianluigi Buffon in occasione del quarto di finale tra Real Madrid e Juventus, arrivato dopo che il numero uno dei bianconeri aveva protestato calorosamente a causa di un rigore assegnato allo scadere per via dell'intervento di Benatia su Lucas Vazquez dopo una clamorosa rimonta da parte di Massimiliano Allegri e i suoi che avevano pareggiato i conti dopo il 3-0 subito a Torino nell'andata.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Mondiali 2026: comunicato della FIFA sull'arbitro Michael Oliver

L'arbitro nell'ultima stagione ha guidato ben, di cuiconfermandosi sempre ad altissimi livelli. La FIFA ha annunciato l'infortunio e il cambio dell'intero Team dell'inglese, che doveva essere accompagnato dai connazionali

MADRID, SPAGNA - 11 APRILE: Gianluigi Buffon della Juventus si confronta con l'arbitro Michael Oliver dopo l'assegnazione di un calcio di rigore al Real Madrid durante la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League tra Real Madrid e Juventus allo stadio Santiago Bernabéu il 11 aprile 2018 a Madrid, Spagna. (Foto di Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

Ecco il comunicato ufficiale della FIFA che conferma la sostituzione dell'intero team britannico:

"Cambio di designazione: a causa di un lieve infortunio, l'arbitro Michael Oliver (ENG) è stato sostituito da Francois Letexier (FRA). Si prevede che Oliver sarà nuovamente disponibile per la selezione nei prossimi giorni".

Oliver è uno dei 6 ufficiali di gara inglesi presenti nel listone ai Mondiali di quest'estate, insieme al collega arbitro Anthony Taylor. Gary Beswick, Adam Nunn, Stuart Burt e James Mainwaring sono tra gli assistenti arbitrali. In totale, ai Mondiali sono presenti 52 arbitri, 88 assistenti arbitrali e 30 ufficiali addetti al VMO.