Probabilmente aspettava questo momento da tempo, ma un infortunio ha costretto l'arbitro inglese Michael Oliver a fermarsi per recuperare totalmente.
L'esperto arbitro inglese Michael Oliver era stato scelto dalla FIFA per arbitrare la partita del girone E tra Costa D'Avorio ed Ecuador in programma lunedì 15 giugno alle 1:00 (orario italiano), ma un infortunio lo ha costretto al forfait rimandando il suo esordio in questo Mondiale. Già nel 2022 arbitrò una partita della Coppa del Mondo, quella tra Brasile e Croazia valida per i quarti di finale, finendo al centro delle polemiche per non aver espulso Danilo Luiz Da Silva dopo un pericoloso intervento ai danni di Juranovic.
In Italia l'arbitro inglese è ricordato per il rosso a Gianluigi Buffon in occasione del quarto di finale tra Real Madrid e Juventus, arrivato dopo che il numero uno dei bianconeri aveva protestato calorosamente a causa di un rigore assegnato allo scadere per via dell'intervento di Benatia su Lucas Vazquez dopo una clamorosa rimonta da parte di Massimiliano Allegri e i suoi che avevano pareggiato i conti dopo il 3-0 subito a Torino nell'andata.
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Mondiali 2026: comunicato della FIFA sull'arbitro Michael OliverL'arbitro nell'ultima stagione ha guidato ben 42 partite, di cui 29 in Premier League e 8 in Champions League confermandosi sempre ad altissimi livelli. La FIFA ha annunciato l'infortunio e il cambio dell'intero Team dell'inglese, che doveva essere accompagnato dai connazionali Stuart Burt e James Mainwaring.
Ecco il comunicato ufficiale della FIFA che conferma la sostituzione dell'intero team britannico:
"Cambio di designazione: a causa di un lieve infortunio, l'arbitro Michael Oliver (ENG) è stato sostituito da Francois Letexier (FRA). Si prevede che Oliver sarà nuovamente disponibile per la selezione nei prossimi giorni".
Oliver è uno dei 6 ufficiali di gara inglesi presenti nel listone ai Mondiali di quest'estate, insieme al collega arbitro Anthony Taylor. Gary Beswick, Adam Nunn, Stuart Burt e James Mainwaring sono tra gli assistenti arbitrali. In totale, ai Mondiali sono presenti 52 arbitri, 88 assistenti arbitrali e 30 ufficiali addetti al VMO.
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