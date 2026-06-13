Momenti di forte tensione a Tijuana, dove un fatto di cronaca ha attirato l'attenzione dei media internazionali durante i primi giorni del Mondiale 2026. Come riportato da il Mundo Deportivo, le autorità messicane hanno infatti rinvenuto il corpo senza vita di una persona all'interno del bagagliaio di un'automobile parcheggiata nei pressi dello Stadio Caliente, impianto utilizzato dalla nazionale iraniana per gli allenamenti durante la competizione.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si trovava in un parcheggio situato di fronte allo stadio. Il corpo sarebbe stato scoperto dopo la segnalazione di alcuni cittadini. Gli investigatori hanno immediatamente isolato l'area e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e identificare la vittima. Al momento non risultano collegamenti tra il ritrovamento e la delegazione iraniana presente in città per il torneo.

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Il ritrovamento davanti allo Stadio Caliente

Secondo quanto riportato dai media locali, il corpo si trovava nel bagagliaio di una Toyota RAV4 parcheggiata da alcuni giorni nella zona commerciale situata di fronte all'impianto sportivo. Gli agenti intervenuti sul posto avrebbero trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione e avvolto in materiale plastico. Le autorità hanno quindi delimitato l'area per consentire agli specialisti della scientifica di effettuare tutti i rilievi necessari.

DOHA, QATAR - 5 GIUGNO: Mehdi Taremi dell'Iran viene contrastato da Abdulaziz Hatem del Qatar. Durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Qatar e Iran allo stadio Jassim Bin Hamad il 5 giugno 2025 a Doha, Qatar. (Foto di Mohamed Farag/Getty Images)

La vicenda ha inevitabilmente generato grande attenzione anche per la vicinanza con il centro di allenamento della nazionale iraniana, che in questi giorni sta preparando l'esordio nella competizione. Nonostante la presenza delle forze dell'ordine, le attività della squadra non hanno subito particolari conseguenze e gli allenamenti si sono svolti regolarmente.

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Nessun legame con la spedizione iraniana

Le prime informazioni diffuse dagli investigatori. Gli inquirenti stanno concentrando il proprio lavoro sull'identificazione della vittima e sulla ricostruzione degli eventi che hanno portato al decesso. Nel frattempo l'Iran continua la preparazione in vista delle prime sfide del torneo, cercando di mantenere la concentrazione esclusivamente sugli aspetti sportivi.

L'episodio ha comunque avuto un forte impatto mediatico per il luogo in cui è avvenuto e per la coincidenza con la presenza della squadra iraniana nella zona. La federazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Mentre le autorità messicane proseguono le indagini per fare piena luce su un caso che ha scosso la città di Tijuana alla vigilia di uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.

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