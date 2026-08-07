Il Borussia Dortmund chiude l'acquisto del giovane talento Roberto Scaglione dal Genoa per oltre un milione di euro. I dirigenti tedeschi battono la concorrenza di mezza Europa
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Il Borussia Dortmund vola ancora una volta in Italia per chiudere un altro importante colpo giovanile. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i gialloneri completano l'ingaggio di Roberto Scaglione dal Genoa con effetto immediato. L'operazione prevede un investimento superiore a 1 milione di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane talento italiano, testimonianza della grande fiducia che il Dortmund ripone nel giovane talento azzurro. Il ragazzo vanta già un record clamoroso con il club rossoblù. A soli 15 anni diventa il giocatore più giovane nella storia del Genoa a ricevere una convocazione per una partita di Serie A. Questo straordinario traguardo testimonia chiaramente le qualità eccezionali del promettente nazionale azzurro.
Il piano di sviluppo e il modello InacioScaglione inizierà il proprio percorso di crescita nelle squadre giovanili del BVB, ma il Borussia Dortmund definisce per lui un preciso piano di sviluppo con un orizzonte rivolto verso la prima squadra. Il progetto tecnico ricalca fedelmente il percorso di Samuele Inacio, arrivato giovanissimo dall'Italia e capace di conquistare spazio stabilmente nella prima squadra allenata da Niko Kovac. L'acquisto del talento ligure prosegue una chiara linea di reclutamento che porta a Dortmund diversi giovani talenti italiani. La dirigenza giallonera punta infatti su profili di assoluto spessore come Filippo Mané, Luca Reggiani e lo stesso Inacio.
Il blitz decisivo e la concorrenza battutaIl Director of Scouting & Recruitment Sebastian Krug e Dario Scuderi, riferimento principale dello scouting in Italia, conducono brillantemente l'operazione in prima persona. Krug vola personalmente a Genova per sbloccare definitivamente la lunga e complessa trattativa. Il grande lavoro diplomatico portato avanti sul posto permette al club tedesco di completare il trasferimento e raggiungere la svolta decisiva. Il Borussia Dortmund convince il giovane italiano e il suo entourage a sposare il progetto giallonero, battendo nettamente la forte concorrenza di club prestigiosi come Inter, Milan, Juventus, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.
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