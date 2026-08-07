Il Borussia Dortmund vola ancora una volta in Italia per chiudere un altro importante colpo giovanile. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i gialloneri completano l'ingaggio di Roberto Scaglione dal Genoa con effetto immediato. L'operazione prevede un investimento superiore a 1 milione di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane talento italiano, testimonianza della grande fiducia che il Dortmund ripone nel giovane talento azzurro. Il ragazzo vanta già un record clamoroso con il club rossoblù. A soli 15 anni diventa il giocatore più giovane nella storia del Genoa a ricevere una convocazione per una partita di Serie A. Questo straordinario traguardo testimonia chiaramente le qualità eccezionali del promettente nazionale azzurro.

Il piano di sviluppo e il modello Inacio

inizierà il proprio percorso di crescita nelle squadredel BVB, ma ildefinisce per lui un preciso piano di sviluppo con un orizzonte rivolto verso la prima squadra. Il progetto tecnico ricalca fedelmente il percorso di Samuele, arrivato giovanissimoe capace di conquistarestabilmente nella prima squadra allenata da Niko. L'acquisto del talento ligure prosegue una chiara linea di reclutamento che porta adiversi giovani talenti italiani. La dirigenza giallonera punta infatti su profili di assoluto spessore come Filippo, Lucae lo stesso

BREMA, GERMANIA - 16 MAGGIO: Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, osserva il campo prima della partita di Bundesliga tra SV Werder Brema e Borussia Dortmund al Weserstadion, il 16 maggio 2026 a Brema, in Germania. (Foto di Pau Barrena/Getty Images)

Il blitz decisivo e la concorrenza battuta

Il Director of Scouting & Recruitment Sebastiane Dario, riferimento principale dello scouting in Italia, conducono brillantemente l'operazione in prima persona.vola personalmente aper sbloccare definitivamente la lunga e complessa. Il grande lavoro diplomatico portato avanti sul posto permette al club tedesco di completare il trasferimento e raggiungere la svolta decisiva. Ilconvince il giovane italiano e il suo entourage a sposare il progetto giallonero, battendo nettamente la forte concorrenza di club prestigiosi come