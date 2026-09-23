Dopo il titolo di Premier League, è pronto a continuare alla guida dell'Arsenal con un nuovo accordo per altre tre stagioni

Alex Bianchi
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Mikel Arteta e l'Arsenal, una storia culminata con il trofeo più importante e destinata a continuare. Dopo aver infatti riportato i Gunners sul tetto d'Inghilterra, il tecnico spagnolo avrebbe raggiunto un accordo per prolungare il proprio rapporto con il club londinese.

Arteta-Arsenal: il nuovo accordo fino al 2030

Secondo quanto riferito dal The Guardian, Mikel Arteta ha raggiunto un accordo di massima con l'Arsenal per un nuovo contratto a lungo termine. L'attuale accordo, firmato nel settembre 2024, sarebbe in scadenza proprio al termine della stagione corrente, ma preoccupazioni non ce ne sono: l'intesa dovrebbe garantire al tecnico una permanenza almeno fino al 2030, in attesa di firme e ufficialità, portando la sua esperienza sulla panchina dei Gunners oltre il decennio. Il nuovo accordo arriverebbe dopo la stagione che ha segnato la svolta nella gestione Arteta, in cui l'Arsenal ha conquistato la Premier League e interrotto un'attesa lunga addirittura 22 anni: un successo, maturato dopo tre secondi posti consecutivi in campionato, tra l'annata 2022/23 e il 2024/25.
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Il nuovo contratto, secondo quanto riportato, dovrebbe inoltre prevedere un importante aumento dell'ingaggio, come premio dello straordinario lavoro svolto fin qui dal tecnico spagnolo. Il precedente accordo era stimato in circa 10 milioni di sterline a stagione, con ulteriori bonus legati anche alla qualificazione in Champions League, pertanto, la cifra definitiva potrebbe essere di gran lunga superiore.

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LONDRA, INGHILTERRA - 06 SETTEMBRE: Mikel Arteta, manager dell'Arsenal, festeggia dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Arsenal FC e Chelsea FC all'Emirates Stadium il 06 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il progetto Arteta continua: come sta andando l'Arsenal

Mikel Arteta è arrivato all'Arsenal nel dicembre 2019, subentrando in corsa a Unai Emery, e da allora ha progressivamente trasformato la squadra riportandola stabilmente ai vertici del calcio inglese, conquistando anche una FA Cup nella sua prima stagione, ma non riuscendosi a qualificare per la Champions League. La svolta è arrivata nelle stagioni successive, con acquisti mirati alla sua filosofia di calcio e interpreti tramutati in leader, che hanno portato l'Arsenal a sfiorare il titolo per ben tre volte consecutive, per poi riuscirci nella scorsa annata, ma anche a tornare competitiva in Europa, con la scorsa finale di Champions persa contro il PSG solo ai rigori.
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Per i Gunners però, è ormai il passato e l'intesa contrattuale con Arteta è un messaggio chiaro che va in quella direzione, con l'obiettivo di fare bene nel presente e soprattutto nel futuro: l'Arsenal ha iniziato la sua nuova stagione divinamente, con un buon secondo posto in classifica alle spalle del Manchester City e un'egregia striscia di vittorie tra campionato, EFL Cup e Champions League. La battuta d'arresto però è arrivata recentemente con un pesante 3-0 contro il Brighton, che obbliga i Gunners a rialzarsi immediatamente, al rientro dalla sosta: ciò che è certo, è che lo farà con Arteta, e per ancora diversi anni.

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