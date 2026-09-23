Mikel Arteta e l'Arsenal, una storia culminata con il trofeo più importante e destinata a continuare. Dopo aver infatti riportato i Gunners sul tetto d'Inghilterra, il tecnico spagnolo avrebbe raggiunto un accordo per prolungare il proprio rapporto con il club londinese.

Arteta-Arsenal: il nuovo accordo fino al 2030

Secondo quanto riferito dal The Guardian,ha raggiunto un accordo di massima con l'per un nuovo contratto a. L'attuale accordo, firmato nel, sarebbe inproprio al termine della stagione corrente, ma preoccupazioni non ce ne sono: l'intesa dovrebbe garantire al tecnico unaalmeno fino al, in attesa di firme e ufficialità, portando la sua esperienza sulla panchina dei Gunners oltre il. Il nuovo accordo arriverebbe dopo la stagione che ha segnato lanella gestione Arteta, in cui l'Arsenal ha conquistato lae interrotto un'attesa lunga addirittura 22 anni: un successo, maturato dopo tre secondi posti consecutivi in campionato, tra l'annata 2022/23 e il 2024/25.

Il nuovo contratto, secondo quanto riportato, dovrebbe inoltre prevedere un importante aumento dell'ingaggio, come premio dello straordinario lavoro svolto fin qui dal tecnico spagnolo. Il precedente accordo era stimato in circa 10 milioni di sterline a stagione, con ulteriori bonus legati anche alla qualificazione in Champions League, pertanto, la cifra definitiva potrebbe essere di gran lunga superiore.

LONDRA, INGHILTERRA - 06 SETTEMBRE: Mikel Arteta, manager dell'Arsenal, festeggia dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Arsenal FC e Chelsea FC all'Emirates Stadium il 06 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il progetto Arteta continua: come sta andando l'Arsenal

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è arrivato all'nel dicembre 2019, subentrando in corsa a, e da allora ha progressivamentela squadra riportandola stabilmente ai vertici del calcio inglese, conquistando anche unanella sua prima stagione, ma non riuscendosi a qualificare per la Champions League. Laè arrivata nelle stagioni successive, con acquistialla sua filosofia di calcio e interpreti tramutati in, che hanno portato l'Arsenal ail titolo per ben tre volte consecutive, per poi riuscirci nella scorsa annata, ma anche a tornarein Europa, con la scorsa finale di Champions persa contro ilsolo ai rigori.Per i Gunners però, è ormai il passato e l'intesa contrattuale conè un messaggio chiaro che va in quella direzione, con l'obiettivo di fare bene nele soprattutto nel: l'ha iniziato la sua nuova stagione divinamente, con un buonin classifica alle spalle dele un'egregia striscia ditra campionato, EFL Cup e Champions League. Laperò è arrivata recentemente con un pesante 3-0 contro il, che obbliga i Gunners a rialzarsi immediatamente, al rientro dalla sosta: ciò che è certo, è che lo farà con, e per ancora diversi anni.