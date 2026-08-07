Il numero 9 da sempre è considerato il numero del centravanti, di colui che sblocca le partite difficili e decide quelle più importanti eppure, nel caso di Victor Osimhen, la storia personale ha avuto la meglio sulla tradizione. Da quando è arrivato al Galatasaray dopo aver conquistato la Serie A con la maglia del Napoli, l'attaccante ha messo a segno 59 reti in 74 presenze dimostrando la sua qualità in Champions League (7 gol in 10 presenze nell'ultima stagione), dimostrando a tutti di essere uno degli attaccanti più forti in circolazione.

Oltre ai traguardi personali, è riuscito a vincere anche 2 campionati turchi e 1 Coppa di Turchia, dimostrando in ogni partita una voglia e una cattiveria agonistica che solo i grandi campioni possiedono.

Osimhen sceglie la 45 e rifiuta la 9: i motivi dietro la sua scelta

Osimhen ha quindi scelto di continuare con il numero 45, una cifra alla quale è legato da un significato speciale. Il motivo risale all'esperienza allo Charleroi, in Belgio, dove l'attaccante nigeriano iniziò a farsi notare nel calcio europeo. Fu proprio nella stagione 2018/19, con quel numero sulle spalle, che fece il salto di qualità, attirando l'attenzione dei grandi club e iniziando il percorso che lo avrebbe portato ai vertici del calcio internazionale.

ISTANBUL, TURCHIA - 7 NOVEMBRE : Victor Osimhen del Galatasaray esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2024/25 tra Galatasaray A.S. e Tottenham Hotspur al Rams Park il 7 novembre 2024 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images) Quest'anno il 9 è stato lasciato libero dopo la partenza di Mauro Icardi, e per molti sarebbe stato naturale vedere Osimhen raccogliere quell'eredità, ma il centravanti nigeriano ha preferito dare continuità alla propria identità piuttosto che cambiare numero. Infatti, quando la dirigenza del Galatasaray ha contattato Osimhen per proporgli lo storico numero, l'attaccante ha scelto di declinare l'offerta ascoltando la propria storia. Secondo quanto riportato da Sabah, il centravanti avrebbe spiegato il motivo della sua scelta con parole semplici ma chiare: "So che vendereste più magliette ma credo che mi capirete. Il numero 45 mi ha portato fortuna al Galatasaray. Voglio continuare con lo stesso numero".

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Dall'introduzione dellanei club, avvenuta nei, il numero di maglia è diventato un tratto distintivo per i giocatori, che possono raccontare una parte della propria storia: numeri legati all'infanzia, alla data di nascita, a momenti particolari della carriera o acome nel caso di Osimhen.