Intervistato dalla tv locale, Victor Osimhen ha ribadito la sua felicità con la maglia del Galatasaray: scacciata ogni voce di calciomercato
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Il mondo del calciomercato è spesso caratterizzato da voci e indiscrezioni continue, ma per Victor Osimhen sembra essere arrivato il momento della stabilità e della serenità. L'attaccante nigeriano ha deciso di blindare con fermezza il suo attuale presente calcistico in Turchia, esprimendo in maniera chiara e inequivocabile tutta la sua profonda gratitudine nei confronti del Galatasaray. Nel corso di una recente intervista ai microfoni del portale turco Fanatik, il centravanti ha voluto sottolineare con forza il legame che si è rapidamente venuto a creare con tutto l'ambiente.
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Le dichiarazioni di Osimhen"Tra me e il Galatasaray c'è un rispetto reciproco. Un affetto che non viene dimostrato solo a me, ma anche alla mia famiglia, ai miei amici e a tutto il mio entourage. Ogni mattina mi sveglio e ringrazio Dio, andando all'allenamento con il sorriso sulle labbra. Quando indosso la maglia del Galatasaray gioco sempre con il cuore e con l'anima. Sono felice qui; fino ad ora tutto sta andando per il verso giusto, la mia famiglia sta bene e io sto bene".
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Il futuro in TurchiaTuttavia, il talentuoso centravanti ha voluto poi proseguire il suo intervento rimarcando con grande soddisfazione la serenità emotiva e professionale ritrovata, specialmente dopo aver vissuto in prima persona le ultime, e particolarmente turbolente, sessioni di mercato. Pur godendosi questo momento d'oro, il giocatore ha scelto di mantenere un profilo cauto e di non sbilanciarsi in maniera eccessiva su quello che potrà essere il suo destino calcistico e il suo futuro a lungo termine.
L'ex Napoli ha infatti concluso l'intervista con un'ulteriore e significativa precisazione riguardo al suo stato d'animo attuale e alla sua permanenza nel club turco: "Mi trovo in un club dove mi sento profondamente amato. Amo questa città, questo club e tutte le persone che mi circondano giorno dopo giorno. Vedremo cosa succederà in futuro, ma al momento la mia unica realtà è la felicità al Galatasaray, e continuo a percorrere la mia strada qui".
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