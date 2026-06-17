Il mondo del calciomercato è spesso caratterizzato da voci e indiscrezioni continue, ma per Victor Osimhen sembra essere arrivato il momento della stabilità e della serenità. L'attaccante nigeriano ha deciso di blindare con fermezza il suo attuale presente calcistico in Turchia, esprimendo in maniera chiara e inequivocabile tutta la sua profonda gratitudine nei confronti del Galatasaray. Nel corso di una recente intervista ai microfoni del portale turco Fanatik, il centravanti ha voluto sottolineare con forza il legame che si è rapidamente venuto a creare con tutto l'ambiente.

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Le dichiarazioni di Osimhen

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Il futuro in Turchia

"Tra me e il Galatasaray c'è un rispetto reciproco. Un affetto che non viene dimostrato solo a me, ma anche alla mia famiglia, ai miei amici e a tutto il mio entourage. Ogni mattina mi sveglio e ringrazio Dio, andando all'allenamento con il sorriso sulle labbra. Quando indosso la maglia del Galatasaray gioco sempre con il cuore e con l'anima. Sono felice qui; fino ad ora tutto sta andando per il verso giusto, la mia famiglia sta bene e io sto bene".Con queste dichiarazioni, sembrano essere state definitivamente messe alle spalle le recenti turbolenze mediatiche. Queste ultime erano state in parte causate dalle clamorose parole del suo. Quest'ultimo aveva pubblicamente dichiarato come ildel giocatore fosse ormai un evento imminente e praticamente dietro l'angolo: "Osimhen è in una situazione di cambio di club, quindi ho preferito che restasse a casa (nel suo club). Perché se giochi e non sei al 100% pronto, non è una cosa buona".Tuttavia, il talentuoso centravanti ha voluto poi proseguire il suo intervento rimarcando con grande soddisfazione la serenità emotiva e professionale ritrovata, specialmente dopo aver vissuto in prima persona le ultime, e particolarmente turbolente, sessioni di. Pur godendosi questo momento d'oro, il giocatore ha scelto di mantenere un profilo cauto e di non sbilanciarsi in maniera eccessiva su quello che potrà essere il suo destino calcistico e il suoa lungo termine.

ISTANBUL, TURCHIA - 26 APRILE: Victor Osimhen del Galatasaray festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Trendyol Süper Lig tra Galatasaray SK e Fenerbahçe SK allo stadio Rams Park il 26 aprile 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

L'ex Napoli ha infatti concluso l'intervista con un'ulteriore e significativa precisazione riguardo al suo stato d'animo attuale e alla sua permanenza nel club turco: "Mi trovo in un club dove mi sento profondamente amato. Amo questa città, questo club e tutte le persone che mi circondano giorno dopo giorno. Vedremo cosa succederà in futuro, ma al momento la mia unica realtà è la felicità al Galatasaray, e continuo a percorrere la mia strada qui".

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