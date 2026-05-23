Il presidente del Galatasaray svela la complessa trattativa col Napoli per Osimhen: dalle garanzie di De Laurentiis ai 35 milioni di fondi personali
Il Galatasaray vince il derby: Osimhen esulta e balla a fine partita
Victor Osimhen è diventato rapidamente l'idolo indiscusso di Istanbul, trascinando il Galatasaray alla conquista del titolo di Campione di Turchia. Il centravanti nigeriano sembra aver trovato la sua dimensione ideale, allontanando per ora le sirene dei top club europei e conquistando il cuore della dirigenza, a partire dal presidente Dursun Özbek. Proprio il numero uno del club turco, intervenuto ai microfoni del canale HT Spor, ha voluto svelare tutti i complessi retroscena legati al suo acquisto dal Napoli per 75 milioni di euro. Una trattativa che si è rivelata tutt'altro che semplice, mettendo i turchi di fronte a una situazione definita letteralmente inedita.
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Le rigide garanzie pretese da De LaurentiisL'ostacolo principale nella trattativa è stata la proverbiale fermezza del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che ha preteso rassicurazioni economiche ferree per lasciar partire il suo fuoriclasse. "Il Napoli ha chiesto una garanzia per Osimhen. È la prima volta che vedo una cosa del genere", ha ammesso sbalordito Özbek. "In realtà, le procedure sono già molto rigide normalmente! Si sono appoggiati al direttore generale di UniCredit, che è partner del gruppo Koç, come riferimento". Una mossa, quella del club azzurro, che ha spiazzato la dirigenza turca, la quale non si era mai trovata prima d'ora a dover gestire una compravendita calcistica con un livello di tutela finanziaria e bancaria così elevato.
Il pagamento e i fondi personali del presidente turcoNonostante le enormi difficoltà burocratiche, il Galatasaray ha fatto di tutto per chiudere l'affare da 75 milioni. Özbek ha rivelato un dettaglio clamoroso sulle modalità di pagamento, che lo ha visto coinvolto in prima persona pur di sbloccare l'impasse: "Una parte l'abbiamo pagata in anticipo, un'altra parte l'ho versata tramite la mia azienda. 35 milioni di euro dalla mia società... È stato un trasferimento davvero molto difficile da questo punto di vista". Sacrifici economici pesanti che però, col senno di poi, sono stati ampiamente ripagati dalle prestazioni del bomber sul campo. Oggi Osimhen è considerato incedibile, avendo ampiamente mostrato di meritare quei soldi.
🚨 Galatasaray president Dursun Özbek reveals extraordinary details behind Osimhen transfer:— Soccernet.ng (@soccernet_ng) May 22, 2026
🎙️ “He had a €75 million release clause, and we started the transfer process accordingly. Napoli requested a guarantee for Osimhen's club. I've never seen anything like that before.… pic.twitter.com/7ZppANXmsD
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