Il Brasile si allena per l'esordio al Mondiale tra sorrisi, autografi e le foto con i tifosi

L'Italia non partecipa al Mondiale 2026, ma il calcio italiano sarà comunque presente in maniera significativa nella competizione che si sta disputando tra Stati Uniti, Canada e Messico. Dopo la mancata qualificazione degli Azzurri, la terza consecutiva nella storia della Nazionale, molti tifosi stanno cercando una squadra da seguire durante il torneo.

Secondo un sondaggio riportato da Sportweek, il riferimento principale è diventato il Brasile di Carlo Ancelotti, scelto da molti appassionati come nazionale da sostenere in assenza dell'Italia. Il commissario tecnico emiliano rappresenta infatti il volto più prestigioso del calcio italiano presente in questa Coppa del Mondo e proverà a guidare i verdeoro verso quello che sarebbe il loro sesto titolo mondiale.

Ancelotti, Montella e Cannavaro: i tecnici italiani protagonisti

Carlo Ancelotti non è però l'unico allenatore italiano presente al Mondiale. La scuola tecnica italiana continua infatti a esportare professionisti di alto livello e la competizione offre diversi esempi. Oltre al nuovo commissario tecnico del Brasile, ci sono infattialla guida della Turchia esulla panchina dell'Uzbekistan.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 NOVEMBRE: Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, reagisce durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Spagna e Turchia allo Stadio La Cartuja il 18 novembre 2025 a Siviglia, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Tre percorsi differenti ma accomunati dalla capacità degli allenatori italiani di ritagliarsi spazio anche nel panorama internazionale. Lo stesso Sportweek ha evidenziato come molti tifosi stiano guardando con particolare interesse alle squadre allenate da tecnici italiani, trasformandole in una sorta di rappresentanza azzurra all'interno del torneo. Per chi non può sostenere la Nazionale, seguire il cammino di questi allenatori rappresenta un modo per mantenere un legame emotivo con la competizione.

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Non solo panchine: l'Italia resta presente nel Mondiale

La presenza italiana non si limita agli allenatori. All'interno delle varie delegazioni sono infatti presenti preparatori atletici, collaboratori tecnici, fisioterapisti e professionisti formati nel calcio italiano. Inoltre il ruolo dell'Italia rimane centrale anche dal punto di vista arbitrale.continua a guidare la commissione arbitrale FIFA, mentreè stato selezionato tra gli arbitri della competizione insieme agli assistenti italiani e ai rappresentanti presenti nella sala VAR.

Una presenza diffusa che conferma il peso del movimento calcistico italiano nonostante l'assenza della Nazionale. Per molti tifosi sarà inevitabile seguire con particolare attenzione il Brasile di Ancelotti, ma il Mondiale 2026 offre diversi motivi per cercare un po' d'Italia anche senza vedere gli Azzurri in campo.

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