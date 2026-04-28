La stagione del Barcellona può considerarsi praticamente conclusa. Ai culé infatti non rimane più nulla da giocarsi se non il campionato spagnolo. L'Atletico Madrid del Cholo Simeone ha eliminato la squadra catalana da due fronti: Copa del Rey e Champions League. Per cui, Hansi Flick & co sono focalizzati sul chiudere al meglio la Liga, eventualmente toccando i 100 punti. Al termine del massimo campionato spagnolo mancano solo 5 partite, di cui una rappresenta il Clasico contro il Real Madrid. Il titolo non è comunque in dubbio, considerata la distanza siderale di 11 punti tra i blaugrana e i blancos. Per cui, la dirigenza catalana e il tecnico tedesco possono iniziare a sedersi al tavolo e discutere dei progetti futuri. Per la prossima stagione infatti si starebbe iniziando a valutare un ventaglio di nomi per migliorare la squadra, tra essi spiccano Marc Cucurella e Joao Pedro.

BRIGHTON, INGHILTERRA - 21 APRILE: Marc Cucurella del Chelsea si prepara a iniziare la partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Chelsea all'Amex Stadium il 21 aprile 2026 a Brighton, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

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Gli obiettivi blaugrana in casa Chelsea: Marc Cucurella e Joao Pedro

I blues di Londra non se la stanno passando granché. Con l'esonero di Liam Rosenior e una qualificazione in Champions League incerta, le casse del Chelsea necessiteranno di ampio respiro in vista del FPF. Perciò, pur non avendo ancora scelto il prossimo tecnico, la dirigenza londinese ha reso disponibili alcuni pezzi pregiati della propria rosa. Con queste occasioni in evidenza, il Barcellona non ha esitato nemmeno un momento a mettere gli occhi su due calciatori in particolare, come racconta il Mundo Deportivo.

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Hansi Flick vorrebbe migliorare il reparto dei terzini, dove Cancelo, Balde e Gerard Martin (ormai difensore centrale) non sono considerati sufficienti, soprattutto sul lato sinistro. Perciò, il primo nome pensato è stato Marc Cucurella, 27enne esterno sinistro dei blues, protagonista di Euro '24 e canterano della Masia. Nelle ultime settimane il terzino spagnolo ha aperto alla destinazione catalana: "Sarebbe difficile rifiutare. Dovrei pensare alla mia famiglia. Se succederà, succederà e vedremo quale decisione sarà presa". Pagato 64 milioni nel 2022, il giocatore potrebbe essere acquistato per una cifra attorno ai 50 milioni (in virtù del contratto ancora valido per due anni), rendendo comunque necessario qualche sacrificio per i blaugrana.

🚨🎖️| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Marc Cucurella is open to joining Barça and sees a move as a return home, though no formal talks have taken place with Deco. The defender could leave Chelsea amid a difficult spell at the club after Enzo Maresca's departure which changed his stance on the… pic.twitter.com/5P1rPTYsn5 — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 28, 2026

L'altro nome proveniente dalla rosa del Chelsea è Joao Pedro. Il 24enne brasiliano, decisivo nella finale di Coppa del Mondo per club contro il PSG, sta disputando un'ottima stagione con i blues. Arrivato in estate dal Brighton, il centravanti ha riscosso molto successo fra le file blaugrana per la sua versatilità e la sua capacità di districarsi negli spazi stretti. Tuttavia, la sua trattativa (comunque esosa vista la stagione da 19 reti e 9 assist) è strettamente legata a quella per Julian Alvarez, vero piano A e desiderio dei culé. La concorrenza degli altri club (PSG, Arsenal...) e la negoziazione con Alemany e Cerezo rendono il sogno argentino quasi impossibile, per questo nelle retrovie si sta scaldando la candidatura di Joao Pedro.

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