Atletico Madrid e Arsenal si affronteranno domani al Metropolitano nella partita valida per l'andata della semifinale di Champions League, con i Colchoneros che hanno la possibilità di raggiungere la finale a 10 anni dall'ultima, giocata e persa ai rigori a San Siro nel 2016 contro il Real Madrid. Diego Simeone (nel giorno del suo compleanno) e Koke, due degli eroi della storia recente del Club, hanno parlato in conferenza stampa della situazione alla vigilia.

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MADRID, SPAGNA - 19 FEBBRAIO: L'allenatore Diego Pablo Simeone (a sinistra) dell'Atletico de Madrid e il suo giocatore Koke (a destra) partecipano a una conferenza stampa prima della partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Atletico de Madrid e Juventus allo stadio Wanda Metropolitano il 19 febbraio 2019 a Madrid, Spagna. (Foto di Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Le dichiarazioni di Koke in conferenza stampa

Ecco le dichiarazioni del capitano dei Colchoneros alla vigilia di Atletico Madrid-Arsenal, in programma domani alle 21.00: "Quando si avvicina la data, si prova un po' di ansia, come al primo appuntamento con la ragazza che ti piace. Ma poi tutto svanisce quando si inizia il riscaldamento.e ci arriviamo carichi di entusiasmo”.

Ha poi continuato parlando di come trovare l'equilibrio in una partita come questa: "Lo abbiamo già visto nei quarti di finale contro il Barcellona e negli ottavi di finale. Il livello è incredibilmente alto in queste partite e dobbiamo essere intensi, aggressivi ed entusiasti mantenendo la calma. Tutto si deciderà sui piccoli dettagli".

Ha concluso considerando che questa potrebbe essere l'ultima occasione di andare in finale, sia per lui che per un'altra leggenda del club, Antoine Griezmann: "Non capita tutti gli anni di arrivare in semifinale. Non so se parteciperò ad altre edizioni, ma me la godrò tanto quanto le precedenti. Se Griezmann potesse congedarsi con il titolo di Campioni d'Europa sarebbe incredibile. Siamo tutti motivati ​​da questo. Siamo una squadra e giochiamo per raggiungere l'obiettivo finale e in questo momento, l'obiettivo finale, è vincere la Champions League".

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Le dichiarazioni del Cholo Simeone in conferenza stampa

Dopo le parole del capitano Koke, arrivano quelle del tecnico dei Colchoneros, motivato e fiducioso nel giorno del suo 56esimo compleanno per questa ennesima battaglia da vivere insieme a tutti i tifosi: "Grazie a tutti per gli auguri. Abbiamo raggiunto un'altra semifinale. È straordinario riuscirci per la quarta volta in 14 anni. Quella fiducia, quell'entusiasmo, quell'energia che ci ispirano ci trasmettono sarà un gran bene ora che ci aspetta una partita difficile".

Ha poi proseguito negando la pressione che accompagna l'attesa della partita di domani: "Non c'è pressione, c'è responsabilità. Dobbiamo prepararci per giocare, alla fine è una partita di calcio e sono i giocatori a deciderla. Vogliamo giocare la partita che abbiamo in mente e arrivare al punto in cui possiamo far loro del male".

Ha parlato poi del modo in cui affronteranno la partita: "Quello che abbiamo fatto nelle fasi a eliminazione diretta, sia in Coppa che in Champions League, è stato giocare con intensità, con il nostro stile di gioco e con la nostra iniziativa offensiva. È così che affronteremo anche questa sfida".

Ha infine parlato dell'impatto e delle condizioni dell'ex Atalanta Ademola Lookman, in dubbio per la sfida di domani: "Il suo arrivo ha avuto un grande impatto sulla squadra, ha portato qualcosa di speciale in attacco. Sta migliorando anche in fase difensiva ma oggi avvertiva un leggero fastidio. Valuteremo insieme se domani potrà scendere in campo o meno".