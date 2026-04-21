Il Cholo ritorna sulla disfatta in finale di coppa, ma guarda anche al sogno Champions League

Giammarco Probo 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 20:13)

Dopo la serata amara per l’Atlético Madrid, sconfitto ai calci di rigore dalla Real Sociedad al termine di una gara combattuta ma segnata da errori decisivi dagli undici metri. Una battuta d’arresto che lascia inevitabilmente strascichi sul piano mentale, oltre che sul percorso nella competizione. Nel post-partita, l’attenzione si è però già spostata al prossimo impegno contro l’Elche, con l’ambiente chiamato a reagire prontamente. Dalle dichiarazioni di Simeone, filtra la volontà di voltare pagina e ritrovare compattezza e fiducia, elementi fondamentali per rimettersi subito in carreggiata e dare una risposta concreta sul campo dopo la delusione appena incassata.

Le dichiarazioni di Simeone dopo la sconfitta in finale — LE PAROLE DI SIMEONE - "La squadra sta bene, questo posso garantirvelo, la gente è stata incredibile, dall’arrivo il giorno prima fino al sostegno dopo la sconfitta, ci hanno dimostrato affetto, dall'inizio alla fine".

SIMEONE CONTRO IL VITTIMISMO - "Possiamo sembrare delle vittime, ma noi non lo siamo. Dobbiamo solo continuare a lavorare e andare avanti nel nostro percorso, senza fermarci e crederci soprattutto, abbiamo potenzialità".

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Le parole sulla Champions League — SIMEONE SULLA CHAMPIONS LEAGUE -"Abbiamo perso la finale contro la Real Sociedad ai calci di rigore e ci è costata sicuramente un trofeo importante a cui tenevamo tutti sia noi che tifosi. Ma ora abbiamo davanti una semifinale di Champions League a cui dobbiamo credere, perché sento che quest'anno c'è qualcosa di magico".