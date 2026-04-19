L'amarezza è tanta per il Cholo: ora è rimasta la Champions per sognare e per diventare la regina d'Europa

Federico Grimaldi 19 aprile - 09:35

Simeone non cerca alibi dopo la sconfitta in finale di Copa del Rey: l’Atletico Madrid si arrende ai rigori contro la Real Sociedad - dopo il 2-2 ai tempi regolamentari - e incassa un’altra delusione. “È difficile dare messaggi, perché ciò di cui la squadra ha bisogno è vincere”, ha dichiarato il tecnico argentino a caldo in conferenza stampa, sottolineando come le parole servano a poco in momenti del genere. Nonostante la rimonta e una prestazione a tratti convincente, ai colchoneros è mancata la lucidità nei momenti chiave. Simeone ha comunque elogiato l’impegno dei suoi: “Abbiamo dato tutto”, ma ha riconosciuto un maggiore cinismo degli avversari. Una sconfitta che pesa, arrivata al termine di una gara combattuta e decisa solo dagli episodi.

Finale persa ai rigori, Simeone: "Potevamo chiuderla, loro più cinici" — L’analisi di Simeone è lucida e senza giri di parole: la finale persa contro la Real Sociedad lascia tanta amarezza alla luce soprattutto per le occasioni sprecate. “Avremmo potuto vincere nei tempi regolamentari”, ha spiegato, facendo riferimento alle opportunità create nel secondo tempo e anche nei minuti di recupero. Dopo un avvio complicato, l’Atletico era riuscito a reagire, trovando equilibrio e intensità, ma senza riuscire a concretizzare nei momenti decisivi. Proprio lì, secondo il tecnico, si è fatta la differenza: “Loro sono stati più freddi nei momenti cruciali”.

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Anche l'aspetto fisico fa la differenza. E Simeone lo sa: la sfida contro il Barcellona ha avuto le sue ripercussioni. “È normale pagare lo sforzo”, ha affermato il tecnico argentino. Nonostante ciò, l’allenatore difende la prova dei suoi, sottolineando come la squadra abbia dato tutto fino alla fine, tra tempi regolamentari e supplementari. Nessun messaggio particolare allo spogliatoio: “Non c’è molto da dire”, segno di una delusione profonda ma anche della consapevolezza di aver dato tutto. Ora resta la necessità di ripartire subito, senza rifugiarsi nelle parole ma cercando risposte concrete sul campo, perché - come ribadito dallo stesso Simeone - ciò che conta davvero, soprattutto per i tifosi, è tornare a vincere. Forse, solo la Champions potrebbe far dimenticare in fretta la delusione della Copa del Rey.