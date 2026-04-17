Copa del Rey, Simeone: “Dobbiamo rimanere con i piedi per terra”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Diego Simeone alla vigilia della partita contro la Real Sociedad, valida per la finale di Copa del Rey, con un commovente ringraziamento a tutti i suoi tifosi.

Luigi Mereu 17 aprile - 19:48

Dopo aver eliminato il Barcellona ai quarti di finale della Champions League, Diego Simeoneè pronto per l'ennesima sfida con il suo Atletico Madrid. Questa volta sfiderà la Real Sociedad in finale di Copa del Rey domani alle 21:00 a Siviglia. Per il Cholo, questa finale rappresenta l'opportunità di rompere un digiuno in questa competizione che dura dal 2013, quando sconfisse al Santiago Bernabeu il Real Madrid di Cristiano Ronaldo e Josè Mourinho con il risultato di 2-1 grazie alla rete allo scadere di Miranda.

Diego Simeone, le sue parole in conferenza stampa — L'allenatore argentino inizia la conferenza stampa parlando della sua evoluzione come allenatore e dell'Atletico Madrid come collettivo: "Credo che si finisca sempre per evolversi; nella vita non si rimane mai gli stessi. È successo a me da giocatore e sta succedendo anche adesso da allenatore. Non si tratta soltanto di vincere la Copa del Rey. Siamo cresciuti grazie alle opportunità che il club ci ha offerto, con un progetto e degli obiettivi ben precisi. Da questo punto di vista, siamo cambiati ben poco."

Ha continuato parlando dell'approccio alla partita, mostrando fiducia nei suoi calciatori: "Daranno il massimo. Martedì abbiamo una partita importante avendo conquistato l'accesso alla semifinale di Champions League. Ora restiamo con i piedi per terra perché affronteremo una squadra competitiva. Una squadra che sa come giocare queste partite".

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Ha anche lanciato un messaggio ai tifosi, riconoscendo il massimo supporto sempre ricevuto anche nei momenti di maggiore difficoltà: "Grazie, non posso che ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato da quando sono arrivato. Da quando sono tornato a giocare a fine carriera, mi avete sempre sostenuto tantissimo. Mi avete supportato anche nei momenti difficili e non ho altre parole per ringraziare tutti voi".

Conclude poi con qualche parole sul capitano e spalla destra Koke, che nonostante l'età che avanza continua a dare un contributo incredibile a centrocampo: "Nel calcio non ci sono regole per l'età, che non conta. Che si tratti di un diciottenne con la testa sulle spalle o di un giocatore più esperto con un buon fisico, chi sa gestire meglio la partita con il passare del tempo ne trarrà vantaggio."

Per i tifosi sarà l'ennesima battaglia da vivere fianco a fianco col loro leader, consapevoli che, comunque vada, la storia scritta insieme è già leggenda e che ci saranno altre occasioni di continuare a scriverla.