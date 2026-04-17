La finale allo stadio La Cartuja sarà il punto di partenza per la tecnologia promossa da RFEF e LALIGA che verrà introdotta nel campionato a partire dal 22 aprile

Mattia Celio Redattore 17 aprile - 13:03

La Copa del Rey è arrivata al suo atto conclusivo. Domani sera allo Stadio La Cartuja si disputerà la finale che vedrà contrapposte Atletico Madrid-Real Sociedad. I Colchoneros cercano il trofeo che manca dal 2013, mentre gli Erreala hanno l'opportunità di vincerlo dopo 6 anni. La sfida di domani inoltre sarà anche storica per la Spagna perché vedrà il debutto RefCam. Ecco di cosa si tratta.

Spagna, la RefCam debutta nella finale di Copa del Rey — Domani sera allo Stadio La Cartuja andrà in scena la 123^finale della Copa del Rey. La partita vedrà contendersi il titolo tra Atletico Madrid-Real Sociedad. La squadra di Diego Simeone arriva all'ultimo atto dopo avere avuto la meglio su Atletico Baleares, Deportivo la Coruna, Betis e Barcellona e cercheranno di portare al Riyad Metropolitano il trofeo che non vincono da 13 anni.

I ragazzi di Sergio Francisco, dal loro canto, sono stati protagonisti di una cavalcata iniziata al terzo turno dal quale hanno eliminato nel corso del torneo Negreira, Reus FCR, Eldense, Osasuna, Alaves e Athletic Bilbao. Ultima vittoria in Copa del Rey risale al 2020, quando ebbero la meglio sui Leones. La sfida di domani, però, entrerà nella storia per l'introduzione di una nuova tecnologia: la RefCam, una tecnologia sviluppata dalla RFEF (Federazione calcistica spagnola) e da LaLiga che permette allo spettatore di immedesimarsi nell'arbitro.

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Javier Alberola, l'arbitro della partita, scenderà in campo con una telecamera e un microfono integrati nelle cuffie. La trasmissione, prodotta da RTVE, includerà una prospettiva unica: quella dell'arbitro, proprio di fronte all'azione, che vede tutto ciò che accade intorno a lui. La telecamera, integrata nella fascia per la testa dell'arbitro, fornisce un'immagine in tempo reale. Gli spettatori vengono quindi catapultati nel cuore della partita e vivono l'azione sotto una nuova luce. Il sistema include anche l'audio, che contribuisce a chiarire le decisioni e ad aumentare la trasparenza nei momenti chiave della partita.

Ma il debutto non si limiterà alla finale. Sarà il primo passo verso la sua implementazione ne LaLiga, dove comparirà in una partita per giornata a partire dal 22 aprile. Il calendario prevede già diverse date: Barcellona-Celta Vigo (33ª giornata), Real Betis-Real Madrid (32ª giornata), Valencia-Atletico Madrid (34ª giornata) e Il Clasico (35ª giornata). Il calcio in Spagna si prepara a vivere una nuova era.