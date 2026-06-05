La prossima edizione della Conference League non ha ancora avuto inizio ma la UEFA ha già deciso di escludere una squadra. Si tratta del Turan Tovuz, proveniente dall'Arzebaijan che, grazie al terzo posto nel campionato nazionale, ha ottenuto la possibilità di giocare i preliminari della terza competizione europea. Tuttavia, negli ultimi giorni la UEFA ha annunciato l'esclusione del club azero perché accusata di aver truccato delle partite. A seguito di ciò, la squadra dell'Europa Orientale ha rilasciato un comunicato ufficiale.

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Turan Tovuz escluso dalla Conference League per aver truccato delle partite

Il Turan Tovuz milita nella, vale a dire la massima divisione del calcio in Arzebaijan. Nella stagione da poco terminata, il Lupo Grigio ha concluso il proprio campionato al terzo posto e ha staccato, così, il pass per i preliminari di Conference. Tuttavia, a seguito di un'indagine molto esaustiva, la UEFA ha deciso di escludere il club a causa di alcune partite truccate.

Lipsia, Germania - 27 maggio 2026: Vista dettagliata del trofeo della Conference League in campo prima della finale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano alla Red Bull Arena. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Di seguito, il comunicato ufficiale della squadra proveniente dall'Arzebaijan riguardante la decisione della UEFA: "Nella stagione 2025/2026, abbiamo concluso la stagione al 3° posto, rispettando tutti i principi sportivi, e ci siamo guadagnati il diritto di giocare nella Conference League, a cui abbiamo diritto. Il Comitato Disciplinare UEFA ha condotto un'indagine per verificare se il nostro club avesse soddisfatto i criteri".

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"Il 2 giugno 2026, l'organizzazione ha escluso il nostro club dalla partecipazione alle competizioni sportive UEFA per la stagione 2026/2027. È importante sottolineare che il Comitato Disciplinare dell'AFFA ha squalificato 7 giocatori della nostra squadra, militanti nella I Divisione nella stagione 2019-2020, da tutte le attività calcistiche. Desideriamo annunciare che il nostro club intraprenderà a partire da oggi tutte le azioni legali necessarie e presenterà ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) per ottenere la revisione della decisione e garantire la nostra partecipazione alla competizione internazionale, campionato in cui ci siamo qualificati, nel rispetto di tutti i principi sportivi". Il club, alla fine del comunicato, ha dichiarato che il programma da seguire in vista dei preliminari si seguirà nonostante l'esclusione. I giocatori, tra l'altro, andranno inper il ritiro.

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