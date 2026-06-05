A seguito di questa decisione, il club escluso dalla terza competizione europea ha rilasciato un comunicato sul proprio sito ufficiale
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La prossima edizione della Conference League non ha ancora avuto inizio ma la UEFA ha già deciso di escludere una squadra. Si tratta del Turan Tovuz, proveniente dall'Arzebaijan che, grazie al terzo posto nel campionato nazionale, ha ottenuto la possibilità di giocare i preliminari della terza competizione europea. Tuttavia, negli ultimi giorni la UEFA ha annunciato l'esclusione del club azero perché accusata di aver truccato delle partite. A seguito di ciò, la squadra dell'Europa Orientale ha rilasciato un comunicato ufficiale.
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Turan Tovuz escluso dalla Conference League per aver truccato delle partiteIl Turan Tovuz milita nella Premyer Liquasi, vale a dire la massima divisione del calcio in Arzebaijan. Nella stagione da poco terminata, il Lupo Grigio ha concluso il proprio campionato al terzo posto e ha staccato, così, il pass per i preliminari di Conference. Tuttavia, a seguito di un'indagine molto esaustiva, la UEFA ha deciso di escludere il club a causa di alcune partite truccate.
Di seguito, il comunicato ufficiale della squadra proveniente dall'Arzebaijan riguardante la decisione della UEFA: "Nella stagione 2025/2026, abbiamo concluso la stagione al 3° posto, rispettando tutti i principi sportivi, e ci siamo guadagnati il diritto di giocare nella Conference League, a cui abbiamo diritto. Il Comitato Disciplinare UEFA ha condotto un'indagine per verificare se il nostro club avesse soddisfatto i criteri".
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