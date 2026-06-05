A pochissimi giorni dall'inizio del Mondiale, il primo a 48 squadre nella storia della competizione, le nazionali si preparano alla caccia al titolo del mondo con diverse partite amichevoli. I risultati osservati nelle partite di ieri, però, sono tutt'altro che scontati e, alcuni di questi, forniscono diversi importanti segnali in vista dei grandi appuntamenti in Messico, Canada e Stati Uniti.

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Test delle seconde linee per la Spagna e dominio Messico

Nel match amichevole a, le Furie Rosse pareggiano con il risultato di 1-1 contro l'. Il commissario tecnico,, sfrutta la partita di preparazione per testare le seconde linee e dar spazio a coloro che, probabilmente, avranno meno minutaggio in America. In campo quindi:e tanti altri.

Quanto al match, Ferran Torres apre le marcature al 16' con un preciso diagonale mancino. Tuttavia, al 27' minuto, arriva la risposta irachena con Merchas Doski, il quale porta in parità il risultato. Nel secondo tempo, la Spagna fa ben undici cambi per testare altri giocatori come Jesus Rodriguez (Como), Yeremy Pino, Eric Garcia e molti altri ma il parziale non si schioda dal pareggio.

Al triplice fischio, il risultato finale dice 1-1 tra Spagna e Iraq con i campioni d'Europa in carica che collezionano il secondo pareggio consecutivo in amichevole dopo lo 0-0 contro l'Egitto (a marzo).

ELCHE, SPAGNA - 11 OTTOBRE: Yeremy Pino della Spagna festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Ferran Torres durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Spagna e Georgia allo stadio Manuel Martinez Valero l'11 ottobre 2025 a Elche, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

L'amichevole al Nemesio Diez di Toluca, invece, vede El Tricolor dominare la Serbia. Il Messico, certamente carico di giocare il Mondiale in casa, si prepara al debutto rimontando lo 0-1 iniziale della nazionale serba con un tuonante 5-1. A Stanic, infatti, rispondono: Johan Vasquez (Genoa), Raul Jimenez, Luis Chavez e gli autogol di Bukinac (nel recupero del primo tempo) e Avdic (nella seconda metà di gioco). Particolare attenzione a Raul Jimenez, salito al quarto posto nella classifica all time dei marcatori della nazionale messicana (46 gol).

🚨🐺 GOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ.



PARTIDAZO DE JULIAN QUIÑONES, QUE JUGADOR. 🔥 pic.twitter.com/9d1PoUINPP — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 5, 2026

Francia ko, Guéla vince il duello a distanza tra fratelli Doué

Il risultato più sorprendente delle amichevoli di ieri è, però, arrivato dalla squadra vice-campione del mondo in carica. All'amichevole dicontro la, i Bleus, infatti, si presentano con gran parte dei titolari (Mbappe, Olise, Cherki, Rabiot, Koundé, Maignan e tanti altri) in campo dal primo minuto, nonostante ciò, sono gli africani ad avere la meglio.

Al 45' minuto, Rayan Cherki sigla il gol del momentaneo 1-0 con una delle sue magie in area di rigore: dribbling secco su Seko Fafana e destro sul secondo palo che si insacca alle spalle di Yahia Fofana. Tuttavia, una volta tornati dagli spogliatoi, la Francia effettua diversi cambi e pochi minuti dopo parte la rimonta ivoriana. Il protagonista è Guéla Doué che, nonostante l'assenza in campo di Desiré, sfrutta il buco centrale della difesa francese per pareggiare i conti e, successivamente, vincere il duello a distanza tra fratelli servendo l'assist del definitivo 2-1 ad Amad Diallo (Manchester United). La nazionale di Deschamps ne esce così sconfitta e, seppur si tratti di un risultato che lascia un po' il tempo che trova, sarà importante non sottovalutare questi primi importanti segnali.

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