Raul Jimenez non si ferma. L'attaccante del Fulham, a 35 anni, continua a fare la storia del Messico. Stanotte, nell'amichevole contro la Serbia, ha messo la sua firma: un gol storico che lo porta a quota 46. Attualmente è al quarto posto all time: ha eguagliato Borgetti e ora punta il Chicharito Hernandez fermo a 52 reti. La rete è nata dopo una grande azione collettiva. E Raul Jimenez ha chiuso a suo modo, come fa da 15 anni a questa parte. Il Messico è pronto a ospitare questi Mondiali. E ancora una volta punta sull'attaccante del Fulham per mirare al grande obiettivo: fare bella figura e magari diventare la vera outsider di questa Coppa del Mondo.

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Raul Jimenez, la punta di diamante del Messico

Ilè una squadra ricca di talenti: dafino a Moreno, tutti giocatori in grado di cambiare le sorti di un match da un momento all'altro. Poi, c'è lui: Raul Jimenez. Ancora lui. E' l'attaccante messicano il vero perno offensivo: l'uomo pronto a trasformare in gol la manovra della squadra. Non sarà più giovane (35 anni), però ha ancora tanta fame. Questo - presumibilmente - sarà il suo ultimo Mondiale. E non vuole essere da meno. L'obiettivo persarà quello di far sognare un intero popolo.

LONDRA, INGHILTERRA - 21 SETTEMBRE: Raul Jimenez del Fulham festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Fulham FC e Newcastle United FC al Craven Cottage il 21 settembre 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Prima ci saranno le tre partite del girone. Poi chissà. Il sogno inizia con il Sudafrica, in un remake del Mondiale del 2010. Allora finì 1-1. Non c'era Raul Jimenez, ma un giovane Chicharito Hernandez. Quel giocatore che Jimenez ha come obiettivo: raggiungerlo in termini di gol ed entrare nel podio della storia messicana. Ha tutto un Mondiale davanti. Poi, il futuro potrebbe riservargli altro. Intanto, è pronto a vivere questo evento da protagonista. Raul Jimenez vuole prendersi tutto. E con il suo pubblico, sarà tutto più facile.

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