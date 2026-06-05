Tra le squadre che hanno ottenuto la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League figura anche l'Olympique Marsiglia. La squadra proveniente dal Sud della Francia, infatti, ha ottenuto la qualificazione alla seconda competizione europea grazie al quinto posto in Ligue 1 avendo totalizzato 59 punti. Nonostante ciò, però, la squadra francese rischia di essere esclusa dalle competizioni internazionali perché non ha rispettato le regole del famosissimo Fair Play Finanziario, che negli ultimi anni ha colpito diversi club.

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Olympique Marsiglia a rischio esclusione dalle coppe europee: il motivo

Come riportato dal noto quotidiano francese L'Equipe, dalla giornata di martedì l'organo che si occupa deldei clubsta esaminando il caso che riguarda il Marsiglia, che grazie al piazzamento in classifica in Ligue 1 ha ottenuto la possibilità di partecipare all'Europa League 2026/2027. Tuttavia, adesso il club rischia l'esclusione per non aver violato le regole del Fair Play Finanziario. Quattro anni fa, l'OM ha trovato uncon la UEFA con l'obiettivo di far quadrare i conti. L'accordo prevedeva un deficit di circain tre stagioni ma, a quanto pare, il Marsiglia non ha rispettato ciò.

Marsiglia, Francia - 25 novembre 2025: Pierre-Emile Hojbjerg dell'Olympique Marsiglia corre col pallone durante la partita di Champions League tra Olympique Marsiglia e Newcastle al Velodrome. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il club, dal canto suo, potrebbe difendersi usando come giustificazione la mancanza di equilibrio per quanto riguarda i diritti televisivi in Francia. Nel caso in cui il Marsiglia, che nella stagione da poco terminata ha avuto come allenatori prima Roberto De Zerbi e poi Habib Beye, dovesse essere sanzionato con l'esclusione dalle coppe europee, il suo posto in Europa League lo prenderebbe il Monaco. I monegaschi, col settimo posto, hanno ottenuto un posto per i preliminari di Conference League. Per di più, la possibile esclusione dell'OM favorirebbe anche lo Strasburgo che, in questo scenario, prenderebbe il posto del Monaco.

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