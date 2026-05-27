L'Olympique Marsiglia si appresta a vivere l'ennesimo ribaltone societario. L'instabilità del club marsigliese ha divorato anche il sogno e le speranza donata dal progetto creato da Longoria-RDZ e Benatia. Una prima annata di successo con la seconda posizione e la Champions League, seppur con qualche difficoltà di troppo, non ha avuto seguito durante il secondo anno di vita. Dopo le clamorose debacle contro Club Brugge e Paris Saint-Germain, l'OM ha deciso di dare un taglio netto alla triade. Prima se n'è andato De Zerbi, poi il presidente in carica Longoria ed infine il direttore sportivo Medhi Benatia. Il Marsiglia nel frattempo ha fatto un rebranding per il logo e l'assunzione di Habib Beye, con risultati non eccellenti, ha scatenato un vero e proprio sentimento di ostilità da parte dei caldi supporter. Tuttavia, con l'Europa League riacciuffata nell'ultimo turno, può iniziare a prendere vita il futuro del club.

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L'Olympique Marsiglia ha deciso il nuovo DS

MARSIGLIA, FRANCIA - 21 GENNAIO: Una coreografia raffigurante i Beatles viene mostrata prima della settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Liverpool FC allo Stade de Marseille il 21 gennaio 2026 a Marsiglia, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

L'OM sta sfruttando l'unico momento di stabilità che ha avuto durante questa stagione per programmare la nuova struttura organizzativa dei biancocelesti. La gran parte della rosa sembra essere a rischio cessione, con la stella Greenwood in cima alla lista dei partenti. Anche il novello Habib Beye sembrerebbe non dover più continuare a sedere sulla prestigiosa panchina marsigliese; il mancato accesso alla Champions (da cui partiva) è stato reputato un fallimento.

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Il s'installe progressivement à Marseille pour aller à la rencontre des salariés et des acteurs du club.



Cette immersion lui permet de préparer plusieurs… pic.twitter.com/74qj3v73vV — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 27, 2026

Medhi Benatia ha salutato solo dopo l'ultima partita, nonostante il suo tempo fosse finito già in febbraio. L'ex nazionale marocchino ha lasciato l'OM trascinandosi una grande onda di polemiche dopo aver parlato al termine del match contro il Rennes. Tuttavia, il suo sostituto sembrerebbe dover essere ufficializzato a breve. Il nuovo presidente del club (dal 2 luglio) Stéphane Richard ha annunciato il nome del dirigente in occasione del lancio "Who's Who" alla sede della BFM Marseille Provence. Con prudenza, il prossimo numero 1 dell'OM ha solo confermato che il nome circolato sulla stampa è quello coretto e che l'ufficialità arriverà nei prossimi giorni. Secondo la testata RMC Sport, il nome sarebbe quello di Grégory Lorenzi, ex DS del Brest e corteggiato anche dal Nizza.

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