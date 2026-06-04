Sir Alex Ferguson torna a mostrarsi in pubblico e rassicura il mondo del calcio dopo il recente problema di salute che aveva destato preoccupazione tra tifosi e non solo. L’ex allenatore del Manchester United, oggi 84enne, è stato fotografato sorridente - come riporta il The Sun - in un ristorante di Wilmslow, nei pressi di Manchester, nella sua prima apparizione pubblica dopo il malore che lo aveva costretto al ricovero prima della sfida contro il Liverpool dello scorso maggio.

Ferguson aveva successivamente rinunciato anche alla partecipazione agli LMA Awards, alimentando interrogativi sulle sue condizioni. Lo scatto, condiviso sui social da un tifoso che ha avuto l’opportunità di incontrarlo, mostra invece una leggenda del calcio in ottimo stato d’animo, accolta con entusiasmo e affetto da migliaia di sostenitori.

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Sir Alex Ferguson, 84, is seen for the first time since being rushed to hospital from Man United match and missing public appearances https://t.co/8jECElnUk6 — Daily Mail (@DailyMail) June 4, 2026

Sir Alex Ferguson, il ritorno che fa felici i tifosi

ha rapidamente fatto il giro del web, diventando motivo di sollievo per i tanti appassionati che nelle ultime settimane avevano seguito con apprensione gli aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex tecnico scozzese. Ferguson, protagonista di una delle carriere più vincenti nella storia del calcio mondiale, era stato ricoverato in ospedale dopo un malore accusato poco prima di una partita del Manchester United, circostanza che lo aveva costretto anche a saltare la tradizionale cerimonia degli LMA Awards. Proprio in quell’occasione era stato l’allenatore dell’Inghilterraa leggere un messaggio firmato da Ferguson e a rivolgergli pubblicamente gli auguri di pronta guarigione. L’immagine scattata nel ristorante diracconta però una situazione

MANCHESTER, INGHILTERRA – 12 MAGGIO: L’ex allenatore del Manchester United Sir Alex Ferguson festeggia con il trofeo della Premier League dopo la partita di Barclays Premier League tra Manchester United e Swansea City all’Old Trafford il 12 maggio 2013 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Il tifoso che ha avuto la fortuna di incontrarlo ha spiegato di aver vissuto un momento emozionante, sottolineando l’ammirazione per l’uomo che ha contribuito a forgiare la carriera di Cristiano Ronaldo. I commenti dei sostenitori non si sono fatti attendere: in molti hanno evidenziato l’ottimo aspetto dell’ex manager e la gioia di rivederlo sorridente. Un segnale incoraggiante per una figura che continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto nel panorama calcistico internazionale. Anche lontano dalle panchine, infatti, Ferguson resta una delle personalità più rispettate e amate del calcio mondiale, capace ancora oggi di attirare affetto, riconoscenza e ammirazione ovunque si presenti.

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