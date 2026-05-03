La leggenda dei Red Devils è stata portata in ospedale a causa di un malore prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool

Luigi Mereu

Apprensione per Ferguson

Il Manchester United oggi si gioca un posto in Champions League con i rivali di sempre, il Liverpool. I Reds si trovano a 58 punti, mentre i Red Devils sono a quota 61 punti al terzo posto. Prima della partita però, è arrivata la notizia di Sir Alex Ferguson, leggenda del Manchester United nel ruolo di allenatore, che ha avuto un malore allo stadio.

Sir Alex Ferguson, ex allenatore del Manchester United

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