La domenica di Premier League vede scendere in campo Manchester United e Liverpool in un grande classico del calcio inglese. La gara è in programma domenica 3 maggio alle ore 16:30 all'Old Trafford ed è valida per la trentacinquesima giornata di campionato. Le due squadre sono divise da tre punti e occupano rispettivamente terzo e quarto posto. Entrambe sono quasi certe della qualificazione in Champions League. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Manchester United-Liverpool.

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I precedenti tra le due squadre

Manchester United e Liverpool si sono affrontatenella storia in uno dei match più sentiti del calcio inglese. I Red Devils guidano i confronti diretti con 81 vittorie rispetto alle 67 degli avversari. I pareggi sono invece 59. Molto più equilibrio si registra per quanto riguarda ilfatte. La squadra di Manchester è sempre in vantaggio, ma solamente con una differenza di 9 gol. Sono infatti 279 contro 270 le marcature delle due squadre, per un totale di 549.

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Anche se negli ultimi anni i Reds si sono dimostrati più solidi e forti, la sfida tra le due squadre è sempre stata dall'esito imprevedibile. Prendendo per esempio gli ultimi 20 incontri, si contano 8 pareggi, 7 successi per il Liverpool e 5 dello United. Lo squilibrio non si è tanto visto nel lungo periodo, ma nelle gare singole. In 3 delle 7 vittorie, la squadra di Slot ha fatto registrare alcune delle vittorie più larghe sui rivali, tra cui un incredibile 7-0 del 2022/23.

Le probabili formazioni

: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Mazraoui; Mainoo, Casemiro; Amad, Fernandes, Mbeumo; Sesko.: Michael Carrick.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Jones, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch; Frimpong, Wirtz, Gakpo; Isak. Allenatore: Slot.

MANCHESTER, ENGLAND - APRIL 27: Bruno Fernandes del Manchester United durante la partita di Premier League tra Manchester United e Brentford a Old Trafford il 27 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Manchester United-Liverpool, il pronostico di DDD

Per i bookmakers non c'è un netto favorito, ma viene dato in leggero vantaggio locon una quota tra il 2.10 e il 2.25. Quella del Liverpool si attesta tra il 2.70 e il 2.85, mentre il pareggio tra il 3.55 e il 3.75. Considerando lo stato di forma attuale in Premier League, non c'è grande differenza. I padroni di casa nelle ultime sei partite hanno vinto tre volte, perso due e pareggiato una. La squadra di Carrick arriva inoltre da due successi consecutivi.

Il Liverpool arriva da tre vittorie di fila, ma anch'esso ha vinto solo tre delle ultime sei partite. La squadra di Slot ha avuto di mezzo però anche Champions League e Fa Cup, da cui è uscito in entrambi i casi. Senza più il peso delle coppe può ora puntare al terzo posto occupato dai rivali, ma soprattutto ad allungare sull'Aston Villa quinto (e a pari punti con i Reds) e sul Brighton sesto. Il pronostico del risultato esatto di Manchester United-Liverpool è 2-2.

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