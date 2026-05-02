Tra le partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani spicca, in maniera particolare, quella che metterà di fronte il Manchester United ed il Liverpool. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della trentacinquesima giornata della Premier League. L'incontro comincerà alle ore 16:00 e si disputerà nella storica cornice dell'Old Trafford. Si tratta di una sfida molto sentita, che mette di fronte i club che hanno vinto più volte il campionato inglese. Entrambe, infatti, sono a quota venti titoli. In attesa che questo big match abbia inizio, quindi, vediamo insieme le bacheche delle due squadre.

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I palmarès di Manchester United e Liverpool: cominciamo dai padroni di casa di domani

Come abbiamo già detto, il Manchester United attualmente allenato daha vinto venti volte il campionato inglese. Il primo successo risale al lontano, quindi più di cento anni fa, mentre l'ultimo è datata, quando in panchina c'era ancora. Tra l'altro, in due occasioni, lo United ha conquistato la Premier tre volte di fila. Passando alle altre competizioni, i Red Devils hanno vinto: due volte la(1936 e 1975);; sei volte la; record di più successi in(21). Per di più, in quattro occasioni della competizione appena citata, lo United ha condiviso il titolo e tre di questi ('75, '77 e '90) proprio col Liverpool.

Londra, Inghilterra - 26 febbraio 2016: Zlatan Ibrahimović del Manchester United festeggia la vittoria con il trofeo dopo la finale di EFL Cup tra Manchester United e Southampton al Wembley Stadium. Il Manchester United ha battuto il Southampton 3-2. (Foto fi Alex Livesey/Getty Images)

Andando in ambito internazionale, invece, lo United ha vinto tre volte la Coppa dei Campioni/Champions League: 1968 contro il Benfica; 1999 dopo aver battuto il Bayern Monaco; 2008 ai rigori contro il Chelsea. Nel '91, invece, ha vinto Coppa delle Coppe e Supercoppa UEFA sconfiggendo rispettivamente Barcellona e Stella Rossa. In bacheca ci sono anche l'Europa League del 2017 vinta contro l'Ajax, la Coppa Intercontinentale del '99 ed il Mondiale per Club datato 2008. Nelle ultime due competizioni, i Red Devils hanno vinto contro Palmeiras e LDU Quito.

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I titoli vinti dai Reds

La scorsa stagione, il Liverpool di Arne Slot ha vinto il ventesimo campionato della sua storia raggiungendo, così, gli avversari di domani. Oltre ai successi nella massima divisione, con il primo tra questi che risale al 1901, i Reds hanno vinto per quattro volte la seconda divisione, otto Fa Cup, sedici Commune Shield e, con dieci successi, è la squadra che ha conquistato più volte la Coppa di Lega Inglese.

Istanbul, Turchia - 14 agosto 2019: Jordan Henderson del Liverpool alza il trofeo della Supercoppa UEFA visto che il Liverpool festeggia la vittoria della finale di Supercoppa UEFA tra Liverpool e Chelsea al Vodafone Park. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Per quanto riguarda i trofei a livello internazionale, invece, i Reds possono vantarsi di diversi record. Infatti, sono il club provenienti dall'Inghilterra che ha vinto più volte la Coppa dei Campioni/Champions League (sei di cui l'ultima nel 2019) e, come il Tottenham, ha conquistato tre volte la Coppe UEFA (1973, 1976 e 2001). Altro record del Liverpool riguarda la Supercoppa europea, competizione vinta quattro volte: 1977, 2001, 2005 e 2019. A questi trofei si aggiunge anche il Mondiale per Club conquistato sette anni fa dopo aver battuto il Flamengo.

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