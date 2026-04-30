Obiettivo, vincere la Premier League: queste le parole di Mason Mount, che intervistato dalla BBC ha parlato del suo futuro
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Il Manchester United potrebbe vincere la Premier League nella prossima stagione, o almeno secondo Mason Mount. Il calciatore dei Red Devils si è detto fiducioso circa il futuro della sua squadra, e della possibilità di interrompere un digiuno che dura ormai da 13 anni.
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Mount: "Manchester United, il prossimo potrebbe essere l'anno giusto"Mason Mount crede nel Manchester United. Il club inglese vive un periodo nero da ormai tanti anni: dall'addio di Ferguson le difficoltà della squadra di ritornare ai vertici del calcio inglese e mondiale sono state numerosissime. Mercati sbagliati, allenatori sbagliati, e un costante e continuo confronto con il passato. Dall'arrivo di Carrick in panchina però, qualcosa sembra essere cambiato. I Red Devils sono molto vicini a tornare in Champions League, e sarebbe il primo passi di una - probabile - rinascita.
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"So di cosa sono capace"Il calciatore ex Chelsea ha anche parlato della sua condizione: "Scommetterò sempre su me stesso. So di cosa sono capace e cosa posso dare". Ha poi aggiunto: "Amo far parte di un club così importante. Questa è la mia terza stagione ed è volata. Sono un po' più grande e più esperto. Far parte del ritorno di questo club ai vertici, dove merita di essere, è davvero speciale". Per concludere, è tornato a parlare del sogno premier: "Ho avuto un piccolo assaggio di vittoria con il club, nella FA Cup. È stato incredibile. Vincere la Premier League? Non riesco nemmeno a immaginare quanto sarebbe speciale".
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