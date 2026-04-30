Obiettivo, vincere la Premier League: queste le parole di Mason Mount, che intervistato dalla BBC ha parlato del suo futuro

Francesco Di Chio
Manchester United Casemiro

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Il Manchester United potrebbe vincere la Premier League nella prossima stagione, o almeno secondo Mason Mount. Il calciatore dei Red Devils si è detto fiducioso circa il futuro della sua squadra, e della possibilità di interrompere un digiuno che dura ormai da 13 anni.

Manchester United v Brentford - Premier League

Manchester United v Brentford - Premier League
MANCHESTER, INGHILTERRA - 27 APRILE: Mason Mount del Manchester United interagisce con il compagno di squadra Bryan Mbeumo mentre si prepara a entrare in campo durante la partita di Premier League tra Manchester United e Brentford all’Old Trafford il 27 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

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Mount: "Manchester United, il prossimo potrebbe essere l'anno giusto"

Mason Mount crede nel Manchester United. Il club inglese vive un periodo nero da ormai tanti anni: dall'addio di Ferguson le difficoltà della squadra di ritornare ai vertici del calcio inglese e mondiale sono state numerosissime. Mercati sbagliati, allenatori sbagliati, e un costante e continuo confronto con il passato. Dall'arrivo di Carrick in panchina però, qualcosa sembra essere cambiato. I Red Devils sono molto vicini a tornare in Champions League, e sarebbe il primo passi di una - probabile - rinascita.
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Intervistato dalla BBC, Mount ha parlato delle possibilità della sua squadra di vincere il titolo nella prossima stagione. "Ho già vinto la Champions League, quindi il mio obiettivo è vincere la Premier League". Ha poi aggiunto: "Possiamo farcela? Sì, credo di sì. Può sembrare un obiettivo un po' lontano, ma bisogna avere questa mentalità per spingerci avanti come gruppo". Con una piccola dichiarazione di guerra alle avversarie: "Abbiamo già dimostrato di cosa siamo capaci contro le grandi squadre: Manchester City, Chelsea, Liverpool e Arsenal. Ora si tratta di farlo su un palcoscenico più importante, in Champions League , e con maggiore costanza in Premier League. Spero di essere un elemento chiave in questo senso la prossima stagione. È un obiettivo: voglio vincere la Premier League".

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"So di cosa sono capace"

Il calciatore ex Chelsea ha anche parlato della sua condizione: "Scommetterò sempre su me stesso. So di cosa sono capace e cosa posso dare". Ha poi aggiunto: "Amo far parte di un club così importante. Questa è la mia terza stagione ed è volata. Sono un po' più grande e più esperto. Far parte del ritorno di questo club ai vertici, dove merita di essere, è davvero speciale". Per concludere, è tornato a parlare del sogno premier: "Ho avuto un piccolo assaggio di vittoria con il club, nella FA Cup. È stato incredibile. Vincere la Premier League? Non riesco nemmeno a immaginare quanto sarebbe speciale".

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