Sotto la guida di Michael Carrick, Kobbie Mainoo è diventato un pilastro inamovibile del centrocampo, spegnendo ogni voce di mercato.
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Secondo Fabrizio Romano, Kobbie Mainoo avrebbe raggiunto l'accordo per blindare il suo futuro con la maglia dei Red Devils, allungando il suo contratto di altri 5 anni fino al 2031. Arrivato in prima squadra nel 2022, il centrocampista classe 2005 ha collezionato 98 presenze segnando 7 gol tra tutte le competizioni, arrivando in pianta stabile anche nella nazionale inglese. Il Manchester United ha voluto premiare la crescita esponenziale del giocatore, cresciuto nel proprio vivaio e che a soli 21 anni è già considerato al centro del nuovo progetto tecnico.
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Kobbie Mainoo, i dettagli sul rinnovo di contrattoLo stipendio base subirà un importante incremento. Diverse fonti, tra cui Sky Sports e talkSPORT, riportano cifre tra £120.000 e £135.000 a settimana, arrivando potenzialmente a £150.000 con i bonus. In precedenza, il giovane centrocampista era uno dei meno pagati della rosa con circa 25.000£ settimanali. La firma arriva dopo una stagione formata da alti e bassi. Mainoo aveva trovato poco spazio sotto la gestione di Ruben Amorim e si facevano vive delle voci di mercato per un suo possibile addio, ma la svolta è arrivata con l'approdo di Michael Carrick in panchina.
L'allenatore stesso ha espresso pubblicamente ottimismo sul rinnovo nelle scorse settimane, mostrando fiducia al calciatore definendo la recente prestazione di Mainoo contro il Chelsea come la migliore sotto la sua gestione. Mainoo è atteso a Carrington oggi per la firma ufficiale, con l'annuncio del club previsto entro la fine della settimana.
Con il nuovo accordo, il centrocampista guadagnerà una cifra compresa tra £120.000 e £135.000 a settimana, arrivando potenzialmente a £150.000 con i bonus.
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Adesso è solo questione di tempo, e entro questo fine settimana Kobbie Mainoo firmerà l'allungamento di contratto che farà continuare la storia d'amore tra il giovane centrocampista e la storica squadra di Manchester, che ha voglia di tornare a competere tra le più grandi d'Europa ripartendo proprio dal suo pupillo.
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