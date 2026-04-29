Secondo Fabrizio Romano, Kobbie Mainoo avrebbe raggiunto l'accordo per blindare il suo futuro con la maglia dei Red Devils, allungando il suo contratto di altri 5 anni fino al 2031. Arrivato in prima squadra nel 2022, il centrocampista classe 2005 ha collezionato 98 presenze segnando 7 gol tra tutte le competizioni, arrivando in pianta stabile anche nella nazionale inglese. Il Manchester United ha voluto premiare la crescita esponenziale del giocatore, cresciuto nel proprio vivaio e che a soli 21 anni è già considerato al centro del nuovo progetto tecnico.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - 19 FEBBRAIO: Kobbie Mainoo del Manchester United reagisce durante la partita di Premier League tra Manchester United e Leicester City all'Old Trafford il 19 febbraio 2023 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images).

Kobbie Mainoo, i dettagli sul rinnovo di contratto

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Lo stipendio base subirà un importante incremento. Diverse fonti, tra cui, riportano cifre tra, arrivando potenzialmente acon i bonus. In precedenza, il giovane centrocampista era uno dei meno pagati della rosa con circasettimanali. La firma arriva dopo una stagione formata da alti e bassi. Mainoo aveva trovato poco spazio sotto la gestione die si facevano vive delle voci di mercato per un suo possibile addio, ma la svolta è arrivata con l'approdo diin panchina.

L'allenatore stesso ha espresso pubblicamente ottimismo sul rinnovo nelle scorse settimane, mostrando fiducia al calciatore definendo la recente prestazione di Mainoo contro il Chelsea come la migliore sotto la sua gestione. Mainoo è atteso a Carrington oggi per la firma ufficiale, con l'annuncio del club previsto entro la fine della settimana.

Con il nuovo accordo, il centrocampista guadagnerà una cifra compresa tra £120.000 e £135.000 a settimana, arrivando potenzialmente a £150.000 con i bonus.

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Adesso è solo questione di tempo, e entro questo fine settimana Kobbie Mainoo firmerà l'allungamento di contratto che farà continuare la storia d'amore tra il giovane centrocampista e la storica squadra di Manchester, che ha voglia di tornare a competere tra le più grandi d'Europa ripartendo proprio dal suo pupillo.