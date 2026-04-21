Il futuro di Kobbie Mainoo sembra sempre più legato al Manchester United. Dopo settimane di trattative, arrivano segnali positivi sul fronte rinnovo, con il club inglese che si avvicina a un accordo definitivo con il giovane centrocampista inglese.
Manchester United
Manchester United, passi avanti per il rinnovo di Mainoo: accordo sempre più vicino
I dettagli sul possibile rinnovo di Mainoo—
Secondo quanto riportato dal The Sun, la dirigenza del Manchester United e l'entourage di Mainoo avrebbero fatto importanti passi avanti nelle negoziazioni, tanto che si parla già di un accordo verbale per un nuovo contratto a lungo termine. L’obiettivo dei Red Devils è chiaro: blindare uno dei talenti più promettenti della rosa e costruire il centrocampo del futuro attorno a lui.
Il nuovo accordo proposto dovrebbe prevedere un prolungamento di cinque anni, con un ingaggio nettamente superiore rispetto all’attuale. Si parla infatti di uno stipendio che potrebbe arrivare fino a circa 150 mila sterline a settimana, a testimonianza della crescita e del nuovo status del giocatore all’interno della squadra. Un adeguamento importante, soprattutto se si considera che l’attuale contratto di Mainoo risale al 2023, quando il centrocampista era ancora agli inizi della sua carriera in Premier League.
Clicca sull'immagine qua sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Da giovane talento a pilastro di Carrick—
La trattativa per il rinnovo certifica la trasformazione di Mainoo da giovane promessa del vivaio a pedina centrale nel progetto tecnico dello United. Ad inizio stagione, con Amorim alla guida dei Red Devils, il giovane Kobbie Mainoo trova pochissimo spazio diventando tema di discussione tra i tifosi (e forse anche ai piani alti). Nel nord-ovest dell'Inghilterra ci si interrogava proprio su come un talento del suo livello, non riuscisse a ritagliarsi uno spazio importante nell'undici titolare. E soltanto nelle fasi finali dell’esperienza del tecnico portoghese, Mainoo inizia a essere impiegato con maggiore frequenza.
Tuttavia, la vera svolta per il centrocampista arriva con MichaelCarrick. L'attuale allenatore dei Red Devils al suo arrivo decide subito di dare continuità nel minutaggio al giovane Mainoo e decidendo di inserirlo subito tra i titolari accanto ad un veterano come Casemiro. Dall'arrivo di Carrick, Mainoo matura, dà qualità al centrocampo dello United e dimostra di essere una pedina fondamentale per il futuro del club.
© RIPRODUZIONE RISERVATA