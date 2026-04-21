I dettagli sul possibile rinnovo di Mainoo

Secondo quanto riportato dal The Sun, la dirigenza del Manchester United e l'entourage di Mainoo avrebbero fatto importanti passi avanti nelle negoziazioni, tanto che si parla già di un accordo verbale per un nuovo contratto a lungo termine. L’obiettivo dei Red Devils è chiaro: blindare uno dei talenti più promettenti della rosa e costruire il centrocampo del futuro attorno a lui.