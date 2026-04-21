La squadra attualmente allenata da Michael Carrick è alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire il partente Casemiro

Jacopo del Monaco 21 aprile - 09:42

Il Manchester United sta pensando a come può migliorare la propria squadra in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino Aurelien Tchouameni. Il centrocampista francese, attualmente, gioca nella Liga Spagnola con la maglia del Real Madrid, del quale è anche uno dei calciatori più importanti e spesso gioca anche titolare. I Red Devils, però, l'hanno inserito nella lista degli obiettivi di mercato in modo tale da essere più competitivi la prossima stagione non solo a livello nazionale, ma anche in Europa dato che la qualificazione alla Champions League sembra essere molto vicina.

Dall'Inghilterra: Tchouameni obiettivo di mercato del Manchester United per la prossima annata — Il quotidiano inglese Telegraph ha riportato questa notizia riguardante il calciomercato del Manchester United. La squadra di Premier League, attualmente allenata dall'ex centrocampista Michael Carrick, ha intenzione di rinforzarsi ed uno degli obiettivi è proprio Tchouameni. Il calciatore del Real Madrid sta disputando una buonissima stagione anche se, a livello realizzativo, può migliorare avendo segnato soltanto due gol in 44 partite disputate. Lo United starebbe puntando il francese nato nel 2000 vista la decisione di Casemiro di non proseguire la sua avventura calcistica coi mancuniani.

Per di più, questa voce di mercato sarebbe collegata anche a quella che vedrebbe Rodri passare dal Manchester City al Real Madrid. Intanto, i Blancos si coccolano Tchouameni, uno dei giocatori più importanti della propria squadra che meno di due mesi giocherà il Mondiale con la Nazionale Francese. Il giocato re, poi, ha un contratto col Real che scadrà nel 2028. Intanto il Manchester United, che continuerà la ricerca di un centrocampista da acquistare in estate, ha messo il calciatore francese in cima alla lista degli obiettivi.

Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365