Il difensore blaugrana affronta il tema del pasillo nel Clásico e ribadisce che riconoscere i meriti dell’avversario è parte del calcio

Daniele Cirafici 20 aprile - 20:51

Quando si avvicina un Clásico, anche i dettagli più piccoli diventano enormi. In questo caso, il dibattito non riguarda un modulo o una scelta di formazione, ma il possibile pasillo che il Real Madrid potrebbe dover fare al Barcellona nel caso in cui i blaugrana arrivassero alla sfida con la Liga già in tasca, un gesto semplice, ma che tra due rivali storici come Barça e Real assume sempre un peso speciale. Proprio su questo tema è intervenuto Eric Garcia, che ha scelto di affrontare l’argomento senza tensioni, ma con un messaggio molto diretto. Il difensore ha spiegato: “Se il Real Madrid dovrà farci il pasillo, significherà che avremo già vinto la Liga. E penso che questa sia la cosa più importante”. Una risposta che sposta subito il focus sul campo: prima il titolo, poi tutto il resto.

Per Eric Garcia il pasillo è una questione di rispetto — Il centrale blaugrana ha voluto chiarire che, al di là della rivalità, il pasillo rappresenta prima di tutto un riconoscimento sportivo, non una concessione, non una provocazione, ma un gesto che appartiene alla cultura del calcio e al rispetto tra squadre che si affrontano al massimo livello. Per questo motivo è stato molto netto anche nel parlare di come si comporterebbe il Barcellona nella situazione opposta: “Noi lo faremmo. Se una squadra vince, bisogna riconoscerlo”. Parole che raccontano una visione precisa e che inevitabilmente fanno discutere, soprattutto in una sfida dove spesso anche un dettaglio simbolico può diventare una battaglia mediatica.

Eric Garcia ha voluto sottolineare come il valore di un club si misuri anche da questi atteggiamenti, soprattutto quando si parla di squadre abituate a competere per i trofei più importanti. Accettare la vittoria dell’avversario, anche quando si tratta del rivale storico, significa riconoscere ciò che è stato fatto sul campo senza trasformare tutto in una polemica. In partite come il Clásico, dove ogni parola viene analizzata e ogni gesto assume un significato enorme, mantenere questo equilibrio non è mai semplice. Proprio per questo la sua presa di posizione ha attirato attenzione: perché mette il rispetto sportivo davanti all’orgoglio della rivalità e prova a riportare il discorso su un piano puramente calcistico.

Il vero obiettivo resta chiudere la Liga — Al di là del dibattito, Eric Garcia ha voluto riportare l’attenzione sulla stagione del Barcellona e sul valore del campionato che la squadra sta cercando di conquistare, per il difensore, la Liga rappresenta il premio più importante perché racconta la continuità di una squadra lungo tutto l’anno. Non basta una grande notte europea o una finale vinta per definire una stagione: il campionato misura davvero il livello di una squadra, settimana dopo settimana, ed è proprio lì che il Barça vuole dare la risposta più forte. Arrivare al Clásico con il titolo già conquistato significherebbe non soltanto vincere, ma farlo imponendosi con continuità, il pasillo, in quel caso, sarebbe soltanto l’ultima immagine di un percorso costruito molto prima.